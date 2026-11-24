Елена Рыбакина выиграла два турнира Большого шлема и завершила год в статусе первой ракетки мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ESPN

Фото: Koji Watanabe/Getty Images

От долгожданного триумфа Елены Рыбакиной и неожиданного взлета Александра Зверева до бесчисленных громких сенсаций, ярких возвращений и прощаний — 2026 год действительно запомнится надолго, отмечает издание.

В начале года мало кто мог предсказать, как сложатся турниры Большого шлема. Рыбакина выиграла два из них, как и Зверев. Арина Соболенко впервые с 2022 года осталась без трофеев «Шлема». Карлос Алькарас и Янник Синнер, которые на двоих забрали все мэйджоры в 2024 и 2025 годах, боролись с травмами и пополнили свои коллекции лишь одним титулом каждый. Мирра Андреева и Линда Носкова завоевали свои первые трофеи Большого шлема — на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне соответственно.

ESPN представил лучших игроков года по версиям WTA и ATP.

Игрок года по версии WTA: Елена Рыбакина

После того как в 2022 году Рыбакина выиграла свой первый турнир Большого шлема на Уимблдоне, мало кто сомневался в ее таланте и потенциале. Однако травмы, болезни и некоторые неудачи за пределами корта во многом определили ход ее следующих нескольких сезонов. Но все это осталось в прошлом.

Одержав победу на Итоговом турнире WTA в концовке 2025 года, возрожденная Рыбакина оказалась практически неудержимой на Australian Open. Благодаря своей доминирующей — и зачастую ломающей соперниц психологически — подаче, а также ледяному хладнокровию, Елена не позволила таким топовым оппоненткам, как Ига Свёнтек и Джессика Пегула, взять ни единого сета. В финале, ставшем матчем-реваншем за решающую игру турнира 2023 года, Рыбакина одолела Соболенко со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

«Она провела невероятный матч», — сказала Соболенко после игры.

Рыбакина дошла до финала в Индиан-Уэллсе и в апреле завоевала свой второй титул на грунте в Штутгарте, но именно летний хардовый сезон официально подтвердил ее чемпионский менталитет и обоснованность претензий на первую строчку мирового рейтинга. 27-летняя теннисистка вышла в финал Открытого чемпионата Канады, но после снятия из-за травмы ахиллова сухожилия во время четвертьфинала в Цинциннати ее участие в US Open оказалось под вопросом. Перед стартом американского мэйджора она не могла тренироваться целую неделю — целая вечность по меркам подготовки к турниру Большого шлема.

Никто, включая саму Рыбакину, не знал, чего от нее ждать перед началом соревнований. Но она быстро развеяла все сомнения, выдавая один мощный матч за другим на протяжении всего турнира. Обыграв Кори Гауфф в трех сетах в полуфинале — и практически заставив замолчать американскую публику на стадионе Артура Эша в решающей партии — в финале Рыбакина вновь победила Соболенко, завоевав свой третий титул Большого шлема в карьере и второй в этом году.

«Я всегда верила, что это возможно, — сказала Рыбакина журналистам после финала. — У нас были отличные результаты. Конечно, год на год не приходится. Я выиграла Уимблдон в 2022-м. Потом побед на «Шлемах» не было, но на следующий год я сыграла в финале Australian Open. Думаю, мы всегда были где-то рядом».

Два дня спустя она сместила с первой строчки мирового рейтинга Соболенко, которая удерживала лидерство на протяжении 99 недель. Рыбакина пополнила копилку еще одним трофеем на турнире категории WTA 500 в Нинбо, прежде чем была вынуждена сняться с Итогового турнира WTA и досрочно завершить сезон из-за болезни. Сейчас она опережает Андрееву на вершине рейтинга с минимальным отрывом, но ее выбор на звание Игрока года был очевиден — и в 2027 году она останется главным претендентом на победу на каждом турнире Большого шлема.

Игрок года по версии ATP: Александр Зверев

Начиная год с серией из трех поражений в трех финалах турниров Большого шлема и разгромным балансом личных встреч как против Алькараса, так и против Синнера, Зверев выглядел маловероятным кандидатом на победу в двух мэйджорах и звание первой ракетки мира.

Однако никто не воспользовался длительным отсутствием и осечками «Большой двойки» лучше, чем 29-летний немец. Пока один сеяный фаворит за другим — включая Синнера — оступались на «Ролан Гаррос», Зверев уверенно шел к цели. В финале он в пяти сетах победил Флавио Коболли — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1, — наконец добившись того, к чему шел всю свою карьеру.

«Мы прошли через травмы, — сказал растроганный Зверев своей команде во время церемонии награждения. — Мы прошли через душевную боль. Мы прошли через поражения. Временами мы оказывались проигравшими в самые важные моменты. Но в конечном счете теперь мы — чемпионы Большого шлема, и это единственное, что имеет значение».

Всего несколько недель спустя он вышел в свой первый финал Уимблдона, где уступил Синнеру. А на US Open он снова воспользовался шансом на фоне отсутствия Синнера и вылета Алькараса в четвертьфинале его первого турнира после возвращения в тур.

На ранних стадиях Звереву пришлось продираться сквозь неуступчивых соперников — в первых двух матчах ему понадобились все пять сетов, — но затем он взял судьбу в свои руки. До самого финала против Бена Шелтона он не проиграл ни одного сета, да и там уступленная партия оказалась лишь временной заминкой. Немец завоевал свой второй титул Большого шлема со счетом 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2.

Когда Синнер объявил, что не сможет вернуться на корт до конца года, путь для Зверева был расчищен. Он гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года, впервые в карьере достигнув этой заветной вершины. Завершил сезон он поражением от Алькараса в финале Итогового турнира ATP в воскресенье.

Будучи противоречивой фигурой в мире спорта из-за многочисленных обвинений в домашнем насилии, Зверев также столкнулся с множеством вопросов о закономерности своего лидерства в рейтинге из-за слабой статистики против игроков топ-10 и одностороннего счета в личных встречах с Синнером и Алькарасом — что лишь подчеркнуло его воскресное поражение от испанца. Пребывание Зверева на вершине в конечном итоге может оказаться одним из наименее ярких в новейшей истории тенниса (хотя он в шутку заявил журналистам, что его пять поражений от Синнера в 2026 году не должны идти в зачет, потому что «он робот»).

И все же невозможно принизить то, чего он добился на корте в этом сезоне: за свои спортивные достижения он безоговорочно заслуживает звания игрока года.