Победительница номинации будет объявлена 14 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.ru

Фото: ФТК

Пресс-служба WTA озвучила список теннисисток, номинированных на звание игрока 2026 года в одиночном разряде. В их число вошли следующие спортсменки: Елена Рыбакина (Казахстан), Мирра Андреева (Россия), Арина Соболенко (Беларусь), Линда Носкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина).

Турниры «Большого шлема» в сезоне-2026 выигрывали Рыбакина (Australian Open, US Open), Андреева («Ролан Гаррос»), Носкова (Уимблдон). Рыбакина в этом году дебютировала в статусе первой ракетки мира. Андреева впервые выиграла мэйджор и вошла в топ-2 рейтинга WTA, также она победила на Итоговом турнире.

Победительница номинации будет объявлена 14 декабря. В прошлом году премию выиграла Арина Соболенко.