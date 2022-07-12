Рыбакина объяснила, почему отказалась от призовых ФТК

Победительница «Уимблдона-2022» Елена Рыбакина на пресс-конференции в городе Нур-Султане объяснила, почему отказалась от призовых от Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Я считаю, что мне помогли и помогают до этого момента, поэтому я посчитала, что в связи с таким результатом моя очередь, так сказать, показать, что я, действительно, благодарна не только на словах, но и действиями, что это общая победа, и надеюсь, что она не последняя и получится добиться еще больших успехов. Соответственно, это будет не первая и не последняя такая благотворительность. Мне хочется что-то такое сделать. Мы обсудили и решили так», - сказала Елена Рыбакина.

Она добавила, что призовые пойдут на благотворительность.

«В первую очередь я хотела бы, конечно, помочь юниорам, большая часть пойдет им. Второй для меня важный момент - я побывала в приюте и тоже прониклась, поэтому хотелось бы выделить на благотворительность в приют для животных», - резюмировала она.

Напомним, в финале турнира Большого шлема 9 июля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) одержала победу над представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер. Спортсменку с сенсационным достижением поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Указом Президента Рыбакина была награждена орденом «Достық» ІІ степени.