Рыбакина одержала победу на турнире в Дубае

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей выставочного турнира World Tennis League (WTL), который состоялся в Дубае (ОАЭ), передает Кazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Фото пресс-службы ФТК

Рыбакина выступала на турнире за команду Hawks, за которую также играли Александр Зверев, Доминик Тим и Анастасия Павлюченкова.

Отметим, что на этом турнире чемпионка "Уимблдона-2022" не проиграла ни одного матча.

Сначала Елена обыграла пятую ракетку мира Арину Соболнко, затем четвёртую ракетку планеты Каролин Гарсию и в заключительной игре нанесла сокрушительное поражение лидеру мирового рейтинга WTA Иге Швёнтек.