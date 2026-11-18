Женская теннисная ассоциация (WTA) признала казахстанку Елену Рыбакину первой ракеткой мира по итогам года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

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"Лучшая в мире! Елена Рыбакина впервые в карьере признана первой ракеткой мира по итогам года по версии WTA", - пишет пресс-служба организации в соцсетях.

Впервые Рыбакина поднялась на вершину мирового рейтинга WTA 14 сентября 2026 года после победы на US Open. Таким образом, казахстанка вошла в историю, став первой представительницей страны, которой удалось возглавить одиночный рейтинг лучших теннисисток планеты.

В октябре Рыбакина успешно защитила титул на турнире в китайском Нинбо. Этот трофей стал для неё первым после выхода на первую строчку мирового рейтинга.

Победа в Нинбо принесла казахстанке уже четвёртый титул в сезоне. Ранее она выиграла турниры в Штутгарте, на US Open и Australian Open. Кроме того, в её коллекции теперь семь титулов на соревнованиях категории WTA-500 и 15 одиночных трофеев на уровне WTA за карьеру.