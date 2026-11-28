Первая ракетка мира сообщила также, что в приоритете для нее - выступление на крупных турнирах и подготовка к предстоящим Олимпийским играм, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: ФТК

Елена Рыбакина провела мастер-класс для детей в теннисном центре «Алатау» в Алматы. Юные спортсмены получили уникальную возможность выйти на один корт с лидером мирового рейтинга и перенять опыт одной из сильнейших теннисисток планеты.

Мероприятие состоялось в рамках визита Елены Рыбакиной в Казахстан после исторического для отечественного тенниса достижения - впервые в своей профессиональной карьере спортсменка завершила сезон в статусе первой ракетки мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рыбакина провела совместную тренировку с юными теннисистами, продемонстрировала элементы своей игры и поделилась профессиональным опытом. Дети смогли обменяться ударами с чемпионкой турниров Большого шлема и получить от нее ценные советы.

«Это действительно замечательная возможность провести время с детьми. Я получаю большое удовольствие от того, что могу делиться с ними своим опытом на корте. Очень приятно видеть, сколько детей увлечены теннисом. Среди участников мастер-класса были совсем маленькие ребята, которые уже демонстрируют хорошие навыки», — поделилась впечатлениями Елена Рыбакина.

В рамках визита в Алматы также состоялась пресс-конференция, в ходе которой первая ракетка мира подвела итоги минувшего сезона, рассказала о дальнейших спортивных планах, возможном участии в командных соревнованиях и подготовке к Олимпийским играм.

«Будем рассматривать возможности выступления за сборную Казахстана. Пока сложно сказать, как будет складываться турнирный календарь. В первую очередь будем ориентироваться на состояние здоровья. В приоритете - выступление на крупных турнирах и подготовка к предстоящим Олимпийским играм», — отметила Рыбакина.

Теннисистка также поделилась своими впечатлениями от возвращения в Алматы и рассказала о любимых блюдах казахской кухни.

«Мне очень нравится климат Алматы. Здесь у меня много друзей, поэтому каждый раз, когда я приезжаю сюда, чувствую себя как дома. Что касается кухни, то я люблю многое, особенно бешбармак и сладости», — рассказала спортсменка.

Сезон 2026 года стал историческим как для Елены Рыбакиной, так и для всего казахстанского тенниса. Спортсменка завоевала четыре титула, два из которых - на турнирах Большого шлема: Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) и Открытом чемпионате США (US Open). Впервые в своей профессиональной карьере Рыбакина возглавила мировой рейтинг WTA и завершила сезон в статусе первой ракетки мира.