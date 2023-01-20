Рыбакина впервые в карьере вышла в 4-й круг Australian Open

25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина обыграла американку Даниэль Коллинз, занимающую 11-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:2, 5:7, 6:2 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Фото: ktf.kz

Матч продолжался 1 час 26 минут. Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу лидера женской сборной Казахстана.

Ранее Рыбакина никогда не выходила в 4-й круг Australian Open. Лучшим достижением казахстанки был 3-й круг в 2020 году.

Следующей соперницей Рыбакиной в Мельбурне станет лидер мирового женского рейтинга полька Ига Швентек или испанка Кристина Букса (100 номер в WTA).