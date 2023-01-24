Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open

В матче 1/4 женского одиночного разряда ее соперницей стала Елена Остапенко из Латвии.

Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче 1/4 женского одиночного разряда ее соперницей стала Елена Остапенко из Латвии.

В первом сете, когда Рыбакина вела 3:1, матч был прерван из-за дождя. Спустя некоторое время игра продолжилась, и казахстанка довела партию до уверенной победы - 6:2.

Во втором сете она также переиграла соперницу со счетом 6:4.

Отмечается, что Рыбакина занимает 25-е место в рейтинге WTA, тогда как Остапенко - 17-е.

В матче за выход в 1/4 казахстанка выбила из борьбы первую ракетку мира Игу Швентек из Польши.

Соперницей Рыбакиной по матчу за выход в финал станет победительница пары Джессика Пегула (США) - Виктория Азаренко (Беларусь).

Рыбакина впервые в карьере дошла до полуфинала Australian Open. Пока на ее счету победа в одном турнире "Большого шлема" - в 2022 году она выиграла "Уимблдон".