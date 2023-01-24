Рыбакина выиграла битву чемпионок и ворвалась в полуфинал Australian Open

На «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1/4 финала открытого чемпионата Австралии, в котором сошлись казахстанка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) и представительница Латвии Елена Остапенко (17-й номер рейтинга), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.