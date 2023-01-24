Рыбакина выиграла битву чемпионок и ворвалась в полуфинал Australian Open
Спорт
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На «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1/4 финала открытого чемпионата Австралии, в котором сошлись казахстанка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) и представительница Латвии Елена Остапенко (17-й номер рейтинга), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Встреча завершилась победой Елены Рыбакиной – 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 21 минуту. На счету казахстанки – 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6-ти (67%).
В полуфинале Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь).