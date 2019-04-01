​Рыбный день

Как отметила региональный координатор Жайык-Каспийского Орхус-центра Шынар Изтлеуова, главная цель мероприятия состоит в совместной выработке мер для осуществления дальнейших действий.
Руководитель управления внутренней политики Атырауской области Жасулан Бисембиев уточнил, что в прошлом году совместно с Орхус-центром были проведены публичные слушания по вопросам дноуглубительных работ на реках Урал и Кигач. Проблема, связанная с гибелью рыбы, также находится на контроле.
– Государственная политика направлена на усиление подотчетности госорганов, повышение открытости, прозрачности процессов. Поэтому особо важные проекты мы стремимся осуществлять под общественным контролем, – отметил Жасулан Бисембиев и призвал всех участвующих высказать свои соображения, внести предложения, способные предотвратить в будущем массовую гибель рыбы.
И предложений прозвучало предостаточно. Прежде всего, по мнению участников заседания, необходимо установить причины гибели рыбы и определить виновников произошедшего.
– Сейчас идут досудебные расследования по двум статьям Уголовного кодекса. Назначены судебные экспертизы. Думаю, уже в апреле результаты следствия будут оглашены, – пояснил руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы.
Ранее уже сообщалось, что из областного бюджета выделено 80 млн тенге на проведение комплексного обследования Урала. Каким оно должно быть, на что необходимо обратить первостепенное внимание, кто этим должен заниматься? Власти призвали общественность принять активное участие в формировании требований для потенциальных подрядчиков этих работ.
Представители общественных объединений предложили публиковать ежедневные отчеты по качеству речной воды, ее безопасности для здоровья людей.
Сегодня такая возможность есть. В чате «Общественность Атырау» на информационном сайте http://atpress.kz любой желающий может получить еженедельную развернутую информацию по лабораторным анализам проб воды из Урала. Исследования выполняются по 41 показателю.
– Мы не заинтересованы что-либо скрывать, напротив, стремимся к получению и распространению объективной информации. Ведь все мы жители этого региона, пьем одну и ту же воду, и всех нас волнует будущее, – заявил глава областного управления внутренней политики.
Своим мнением о ситуации с популяцией рыб в Урало-Каспийском бассейне поделился ветеран рыбной отрасли Бостан Сулейменов.
– В корне надо пересмотреть вопрос выделения лимита на вылов рыбы в сторону уменьшения. Конечно, опираясь на рекомендации ученых. Обратиться в Министерство сельского хозяйства. Ведь утверждать, что ЧП с гибелью рыбы не повлияло на общие запасы, абсурдно, – считает Бостан Сулейменов. – Для того чтобы обеспечить воспроизводство рыбных запасов, необходимо сохранять молодь. С этой целью на ближайшие 3 года надлежит запретить ловлю мелкоячеистыми неводами. Такая практика на Урале уже существовала прежде, когда в реке резко сократились запасы воблы и судака.
В ходе публичных слушаний был затронут и вопрос дефицита в регионе кадров, разбирающихся в проблемах рыбного хозяйства, в первую очередь – ихтиологов. Правда, последние пару лет акиматом области выделяются образовательные гранты на подготовку нужных для региона специалистов.
Вот и нынче принято решение о выделении грантов для подготовки специалистов, необходимых для рыбной отрасли, однако пока кадровая проблема не решена.
По результатам заседания «круглого стола» выработаны рекомендации и предложения для госорганов. В частности, активисты НПО считают целесообразным обязательное привлечение общественных экспертов к изучению реки. Необходимо также организовать их периодические отчеты перед жителями области. Надлежит также выяснить степень воздействия АНПЗ на ситуацию с загрязнением Урала, определить первостепенные мероприятия по сохранению и восстановлению популяции рыбы.
Должен быть обеспечен полный и своевременный доступ к информации по состоянию речной воды, качеству питьевой воды ТОО «Атырау су арнасы». Также общественность предложила создать рабочую группу по мониторингу реализации программ и проектов, а главное – использованию бюджетных средств, выделенных на исследовательские работы по реке Урал.