​Рыбный день

Как отметила региональный координатор Жайык-Каспийского Орхус-центра Шынар Изтлеуо­ва, главная цель мероприятия состоит в совместной выработке мер для осуществления дальнейших действий.

Руководитель управления внут­ренней политики Атырауской области Жасулан Бисембиев уточнил, что в прошлом году совместно с Орхус-центром были проведены публичные слушания по вопросам дноуглубительных работ на реках Урал и Кигач. Проб­лема, связанная с гибелью рыбы, также находится на контроле.

– Государственная политика направлена на усиление подот­четности госорганов, повышение открытости, прозрачности процессов. Поэтому особо важные проекты мы стремимся осуществлять под общественным контролем, – отметил Жасулан Бисембиев и призвал всех участ­вующих высказать свои соображения, внести предложения, способные предотвратить в будущем массовую гибель рыбы.

И предложений прозвучало предостаточно. Прежде всего, по мнению участников заседания, необходимо установить причины гибели рыбы и определить виновников произошедшего.

– Сейчас идут досудебные расследования по двум статьям Уголовного кодекса. Назначены судебные экспертизы. Думаю, уже в апреле результаты следствия будут оглашены, – пояс­нил руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы.

Ранее уже сообщалось, что из областного бюджета выделено 80 млн тенге на проведение комп­лексного обследования Урала. Каким оно должно быть, на что необходимо обратить первостепенное внимание, кто этим должен заниматься? Власти призвали общественность принять активное участие в формировании требований для потенциальных подрядчиков этих работ.

Представители общественных объединений предложили пуб­ликовать ежедневные отчеты по качеству речной воды, ее безо­пасности для здоровья людей.

Сегодня такая возможность есть. В чате «Общественность Атырау» на информационном сайте http://atpress.kz любой желающий может получить еженедельную развернутую информацию по лабораторным анализам проб воды из Урала. Исследования выполняются по 41 показателю.

– Мы не заинтересованы что-либо скрывать, напротив, стремимся к получению и распространению объективной информации. Ведь все мы жители этого региона, пьем одну и ту же воду, и всех нас волнует будущее, – заявил глава областного управления внутренней политики.

Своим мнением о ситуации с популяцией рыб в Урало-Кас­пийском бассейне поделился ветеран рыбной отрасли Бостан Сулейменов.

– В корне надо пересмотреть вопрос выделения лимита на вылов рыбы в сторону уменьшения. Конечно, опираясь на рекомендации ученых. Обратиться в Министерство сельского хозяйства. Ведь утверждать, что ЧП с гибелью рыбы не повлияло на общие запасы, абсурдно, – считает Бостан Сулейменов. – Для того чтобы обеспечить воспроизводство рыбных запасов, необходимо сохранять молодь. С этой целью на ближайшие 3 года надлежит запретить ловлю мелкоячеистыми неводами. Такая практика на Урале уже существовала прежде, когда в реке резко сократились запасы воблы и судака.

В ходе публичных слушаний был затронут и вопрос дефицита в регионе кадров, разбираю­щихся в проблемах рыбного хозяйства, в первую очередь – ихтиологов. Правда, последние пару лет акиматом области выделяются образовательные гранты на подготовку нужных для региона специалистов.

Вот и нынче принято решение о выделении грантов для подготовки специалистов, необходимых для рыбной отрасли, однако пока кадровая проблема не решена.

По результатам заседания «круглого стола» выработаны рекомендации и предложения для госорганов. В частности, активисты НПО считают целесообразным обязательное привлечение общественных экспертов к изучению реки. Необходимо также организовать их периодические отчеты перед жителями области. Надлежит также выяснить степень воздействия АНПЗ на ситуацию с загрязнением Урала, определить первостепенные мероприятия по сохранению и восстановлению популяции рыбы.

Должен быть обеспечен полный и своевременный доступ к информации по состоянию речной воды, качеству питьевой воды ТОО «Атырау су арнасы». Также общественность предложила создать рабочую группу по мониторингу реализации программ и проектов, а главное – использованию бюджетных средств, выделенных на исследовательские работы по реке Урал.