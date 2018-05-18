Рыбный день
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Серик Кабдулов, Атырау
О предварительных итогах борьбы с браконьерством, проблемных моментах и дополнительных мерах по сохранению рыбных запасов Казахстана нам рассказал руководитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Данияр Баймагамбетов. При этом он предпочел кабинетному разговору прогулку по реке Урал до устья, где она впадает в Каспийское море. И вот катер с работниками инспекции и собственным корреспондентом «Казахстанской правды» пошел в сторону моря, а прикрывали судно бойцы спецназа «Беркут». Меры предосторожности в таких случаях необходимы. Ведь браконьеры, защищая свою добычу, могут пойти на крайние меры...