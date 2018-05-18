​Рыбный день

О предварительных итогах борьбы с браконьерством, проб­лемных моментах и дополнительных мерах по сохранению рыбных запасов Казахстана нам рассказал руководитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Данияр Баймагамбетов. При этом он предпочел кабинетному разговору прогулку по реке Урал до устья, где она впадает в Каспийское море. И вот катер с работниками инспекции и собственным корреспондентом «Казахстанской правды» пошел в сторону моря, а прикрывали судно бойцы спецназа «Беркут». Меры предосторожности в таких случаях необходимы. Ведь браконьеры, защищая свою добычу, могут пойти на крайние меры...

– Данияр Асылкереевич, вот уже месяц, как в регионе проходит спецоперация по выявлению браконьерских групп, занимающихся незаконным выловом рыбы, как обстоят дела?

– Широкомасштабная природоохранная акция по защите рыбных запасов показала, что наиболее проблемной является прибрежная зона Каспийского моря Исатайского района, при этом бра­коньеры нацелены исключительно на добычу осетровых видов рыб. Для эффективной работы с ними были даже созданы специальные мобильные группы, куда вошли руководители силовых структур уполномоченных органов области.

Важное значение в этом плане имеет вопрос по использованию радиолокационных систем, которые есть на вооружении только лишь в пограничной службе. Пограничники всегда своевременно передают информацию о передвижении всех незаконных плавсредств и в инспекцию, и в водную полицию. А уж потом совместными действиями принимаются меры по проверке информации, поступившей с радио­локационных систем с выездом на место и вертолетным облетом. По масштабам браконьерства на рыбохозяйственных водоемах Жайык-Каспийского бассейна наи­более криминогенной ос­тается прибрежная зона Каспийского моря в районе населенных пунк­тов Жанбай, Зинеден (Забурунье), Амангельды, Манаш.

– В прошлые годы было немало фактов нарушения государственной границы, когда браконьерские группировки проникали в территориальные воды Казахстана, а при их обнаружении снова пытались покинуть нашу территорию. Порой приходилось применять боевое оружие. Повторялось ли подобное в этом году?

– Нет. Но соглашусь, что раньше это действительно были не единичные случаи. Так, в наши воды проникали браконьерские суда как с гражданами Азербайджана, так и Российской Федерации. Сейчас нарушают в основном местные браконьеры, в частности на территории Мангистауской области. там ведется большая совместная работа правоохранительных органов с применением военной авиации, фиксирующей базы, где промышляют нарушители.

– Надо признать, что проблема с браконьерами существует уже десятилетия. И в большей степени это связывают с отсутствием работы в сельской местности, в прибрежных районах­, где основной заработок жителей так или иначе связан с рыбной ловлей...

– Да, исторически сложилось так, что здесь располагались рыболовецкие колхозы, которые в течение сотни лет занимались исключительно добычей рыбы. Даже после переселения колхозов в бассейн реки Урал оставшиеся жители, проживающие у берега моря, но не имеющие отношения к рыбному хозяйству, стали тоже заниматься рыболовством. Но теперь уже незаконным ловом. Многие склонны объяснять факты браконьерства отсутствием рабочих мест. Хотя, скажем, Исатайский район является одним из ведущих регионов по добыче нефти. На побережье моря расположены 5 нефтяных месторож­дений нефтегазодобывающего управления «ЖайыкМунайГаз», есть и другие нефтедобывающие предприятия. Однако постоянно ставится только один вопрос – открыть промысловые участки, где жители этих населенных пунктов получат возможность производить лов рыбы. Но это равносильно открытию «запрещенного» морского промысла. Учитывая сложность оперативной обстановки в данном районе, инспекцией принимается ряд превентивных мер, направленных на пресечение фактов незаконной добычи рыбы.

– Вы были назначены на эту должность всего полгода назад. Есть у Вас на сегодня конкретный план действий? С чего необходимо начинать для эффективной борьбы с браконьерами?

– Мы определили для себя 5 основных задач. Во-первых, разоб­раться с незаконными байдами с моторами 200 и более лошадиных сил. Во-вторых, перекрыть пути мотоциклам в период ледостава, которые беспредельничают на рыбохозяйственных водоемах, превратив их чуть ли не в автомобильные трассы. В-третьих, провести дноуглубительные работы в Жайык-Каспийском бассейне и очистить водоемы от браконьерских орудий лова, сетей и снастей для беспрепятственного прохода рыбы на нерест и к зимовальным ямам. Кроме того, нужно поднять утерянный имидж сотрудников рыбоохраны, лесного хозяйства и животного мира среди населения области и других государственных структур и, наконец, навес­ти порядок на промысле среди субъектов рыбного хозяйства, в том числе на тоневых участках и приемных пунктах.

Мы считаем, что вред рыбным ресурсам, кроме браконьерства, оказывают и недобросовестные субъекты рыбного хозяйства, занимающиеся скупкой рыбы у браконьеров, скрывающие фактический ежедневный улов и не выполняющие выделенный лимит. Если мы более или менее навели осенью порядок на тоневых участках, то на приемных пунктах рыбы, особенно в Исатайском районе, непочатый край работы. Большое внимание мы уделим этому участку работы в весеннюю путину, и я гарантирую, что наведу порядок в этом вопросе.

...Тем временем наш катер подошел к одному из мест, где рыбаки вели добычу рыбы. И звеньевой рыболовецкого производственного кооператива «Амангельды» Утеген Бисалиев, воспользовавшись моментом, стал рассказывать о нелегком труде рыбака.

– Больше месяца мы ведем добычу. Но погодные условия, холодная весна, ветра, не позволяют в полном объеме осваивать выделенные квоты на вылов рыбы. Сейчас в моем звене 18 человек, которые посменно, по 5 часов, вылавливают рыбу. Раньше ее было много, в этом году вряд ли мы освоим выделенный лимит, – рассказывает Утеген Бисалиев. – Я практически всю свою жизнь, 47 лет, этим занимаюсь. И дети мои тоже в этой сфере зарабатывают на жизнь. В следующем году на пенсию. Если будет здоровье, и дальше, наверное, будем зарабатывать рыбным промыслом. Хотя это нелегкий труд. Поэтому, наверное, молодежь практически не идет к нам. Им бы побыстрее да побольше заработать. К сожалению, это можно сделать, нарушая закон, уйдя в браконьеры. Но мы работаем законно.

Пообщавшись с людьми, посмот­рев на нелегкий труд рыбаков, по пояс стоящих в воде и тянущих невод, мы, пожелав им удачи, продолжили путь по реке.

– Вот видите, это настоящие рыбаки. Да, это нелегкий труд, но они на этом зарабатывают, не принося ущерб природе. Есть же и другая категория рыбаков, – продолжает разговор Данияр Баймагамбетов. – В текущем году выявлено 570 нарушений природоохранного законодательства, 85 материалов направлены в суд, возбуждено на сегодня 6 уголовных дел. У нарушителей Правил рыболовства изъято­ более 4 тонн рыбы, из них 33 килограм­ма осет­ровых видов, более 500 орудий лова, 47 плавательных и транс­портных средств. В результате рейдовых мероприя­тий и ежеднев­ного траления водоемов изъято почти 600 единиц бесхозных сетей и снастей.

– Значит, не вся рыба еще истреблена?

– Рыбы достаточно, но ее ведь необходимо добывать с умом. Давая возможность и время для воспроизводства. Этим как раз занимаются наши 2 осетроводных рыбзавода. Для них рыболовецкие кооперативы по госзаказу вылавливают и доставляют рыбу осетровых видов. На сегодня выловлено 62 производителя – белуга, осетр, севрюга, стерлядь... Стоит напомнить, что ежегодно 2 этих завода выпускают в естественную среду более 7 миллио­нов штук молоди осетровых. Но в скором времени планируется провести реконструкцию заводов, что позволит выпускать до 30 миллионов штук мальков.

...Рейд подходил к концу. В этот раз выявить нарушителей не удалось, о чем мы особо не сожалели. Как объяснили сотрудники рыбоохраны, проблема браконьерства актуальной была всегда, но в последние годы этот вопрос решается более кардинальными мерами. Да и водная полиция, сопровождавшая нас во время рейда с бойцами спецназа, одним своим грозным видом перебивает желание браконьеров появляться в зоне поражения. Как отметил заместитель начальника отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы (водная полиция) Бакыткали Аманиязов, в текущем году было выявлено более 4 тыс. админист­ративных нарушений в этой сфере. При рейдовых мероприятиях не обходится и без задержаний, где бойцам спецназа приходится действовать достаточно жестко. Впрочем, пока, уточнил Бакыткали Аманиязов, спецназу не приходилось применять оружие.

Усиленная спецоперация будет продолжаться до 31 мая. Думается, что до этого спецназу предстоит еще немало задержаний. Ведь, несмотря на кажущееся спокойствие, проблема браконьерства существует. И искоренить ее полностью вряд ли удастся. Впрочем, ряд мер, предложенных специалистами по борьбе с преступниками, может зас­тавить задуматься браконьеров.

Так, для эффективной охраны рыбных запасов Жайык-Каспийского бассейна Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира уже внесены предложения по ужесточению наказания по отношению к браконьерам. По их мнению, в Уголовном кодексе нужно законодательно закрепить вынесение реальных тюремных сроков для браконьеров. Поскольку сегодня многие из них отплачивают штраф и покидают зал суда, максимум – их приговаривают к ограничению свободы, и это не дает никакого эффекта.

А кроме того, считают инициа­торы нововведений, необходимо ввести обязательную конфискацию орудий преступлений с пос­ледующей передачей их на баланс государственных органов. Помимо прочего предлагается запретить и государственную регистрацию и эксплуатацию самодельных плавательных средств более 40 л. с., в том числе самостроев байд. Это снизит техничес­кие возможности преступников.

Внедрение же автоматизированной системы мониторинга за оборотом рыбы и рыбной продукции позволит отслеживать всю цепочку движения рыбы – от водое­ма до потребителя. Введение же требования об обязательном оборудовании плавательных средств трекерами позволит отслеживать их передвижения в акватории Кас­пийского моря.