Проблемная зона
Рыбокостные безобразия
Асет Калымов

По вине одного из крестьянских хозяйств в Алматинской области чуть было не случилась экологическая катастрофа.

В конце апреля гражданские активисты из села Даулет Талгарского района забили тревогу по поводу антисанитарии, царящей на одном из предприятий, расположенном вблизи от этого населенного пункта. Как зая­вила в обращении к местным властям местная активистка Тамара Темиргалиева, прямо во дворе завода по выпуску рыбокостной муки без каких-либо ограждений и навесов складируются кости и шерсть крупного рогатого скота. По словам сельской жительницы, это полное безобразие, таящее серьезную угрозу не только окружающей среде, но и здоровью обитателей близлежащих домов.

На место сразу же прибыла комиссия, в состав которой вошли представители экологического совета Талгарского района, акимата Кайнарского сельского округа, депутаты районного и областного маслихатов.

Представшая картина сразила визитеров наповал! На заводской территории возвышались груды из костных останков животных, вокруг распространялось зловоние, было невозможно дышать. С трудом осмотрев производственную базу, чиновники и эксперты обнаружили промывочную печь, которая не была оснащена, как положено, специальным септиком (очистным сооружением). А по документам предприятие не имело разрешения на осуществление эмиссии в окружающую среду, то есть на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сброс сточных вод и размещение отходов в собственных накопителях.

Кроме всего прочего работники цеха находились здесь без защитных костюмов, перчаток и масок.

– В общем, вопиющие факты нарушений экологических норм налицо, – констатировал депутат маслихата Талгарского района Ержан Игибаев. – Это может привести к экологическому ЧП! Жители села Даулет оказались в большой опасности, поскольку при разложении костных останков животных возможно возникновение биологических инфекций, бактерий, вирусов.

По результатам осмотра члены комиссии настоятельно и в безотлагательном порядке призвали департамент экологии Алматинской области и Талгарское районное управление санитарно-эпидемиологического контро­ля провести экологичес­кую проверку на производст­венном объек­те. Для определения уровня загрязнения и размера ущерба, причиненного окружающей среде, было рекомендовано взять лабораторные пробы земли, воздуха и воды. Участники рейда потребовали также привлечь к ответственности владельцев завода.

Как сообщили в акимате Талгарского района, собственником завода оказалось крестьянское хозяйство «Байгабатов». У фермеров имелся акт на право землепользования, согласно которому целевым назначением их земельного участка площадью 0,975 га значилось «строительство мини-цеха по производству рыбокостной муки». Правда, каким образом рыбокостную муку получали из коровьих костей, осталось невыясненным.

Местные власти дали руководству завода недельный срок на устранение выявленных нарушений. Тем временем представители экологического совета Талгарского района и жители села Даулет обратились с жалобой в РОО «Общественный контроль и мониторинг».

Как выяснилось, выпуском костной муки вышеуказанное предприятие занимается уже более четырех лет (!). При этом производственный объект не огорожен, на участке бродят бездомные собаки – потенциальные разносчики заразы. Не проводится, как положено, дезинфекция, стоит смрад от гниющего костного сырья. Готовая продукция – мука, используемая в качестве кормовой добавки для животных (обычно кур, коров, свиней, собак и кошек), хранится вперемешку с глиной и песком на складе, что не соответствует санитарным нормам. Отсутст­вуют документы, указывающие происхождение костных останков, используемых при производстве муки.

По словам председателя РОО «Общественный контроль и мониторинг» Саиды Таукелевой, нарушены практически все ветеринарные и санитарные требования, предъявляемые к объектам, специализирующимся на забое животных, хранении, переработке и сбыте продукции и сырья животного происхождения.

– Местные жители неоднократно обращались в ветеринарную инспекцию, СЭС и другие службы, однако их жалобы оставались без внимания, никаких мер к нарушителям принято не было, – говорит общественница. – Неужели для того, чтобы начать проверку и исправить возникшую ситуацию, необходима вспышка инфекции, массовое заражение? Как мы поняли, на этом предприятии не первый раз допускаются подобные нарушения. Непонятно, куда смотрел аким сельского округа?

Свои претензии в адрес ветеринарной инспекции и санитарно-эпидемиологической службы высказали также члены экологического совета Талгарского райо­на и гражданские активисты, совершив в начале мая повторный рейд на завод и не заметив на его территории каких-либо существенных изменений.

Наконец в ходе недавно проведенной внеплановой проверки специалисты департамента экологии Алматинской области взяли пробы почвы и воздуха для лабораторного определения степени загрязнения и воздействия на окружающую среду. Контролеры установили, что крестьянское хозяйство «Байгабатов» не имеет заключения государственной экологичес­кой экспертизы. Кроме того, не соблюдаются требования при обращении с отходами производства, тем самым нарушаются сразу три статьи Экологического кодекса РК.

По итогам проверки виновник рыбокостных безобразий привлечен к административной ответственности (крупному штрафу), ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Вместе с тем департаментом экологии подано исковое заявление в суд о приостановлении хозяйственной деятельности предприятия до получения экологических разрешительных документов.

Сейчас на заводе ведутся работы по уборке территории, возведению ограждения и дополнительных цехов.

К слову, в том же Талгарском районе в селе Тонкерис совсем недавно была ликвидирована стихийная свалка костных останков животных. Как выяснилось, отходы образовались в результате деятельности крестьянского фермерского хозяйства «Бадыр-хан», которое содержит на откорме коров и овец. Виновник оштрафован на сумму свыше 300 тыс. тенге.

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