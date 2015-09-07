Рыночным курсом Свежий выпуск 448 Валерий ТИТЕНОК, предприниматель, Кызылорда

Не секрет, что многие казахстанцы предпочитали хранить свои сбережения в долларах, зачастую объявления о продаже недвижимости, автомобилей номинируются у нас тоже в условных единицах, то есть в тех же «зеленых» купюрах. Это создает ажиотажный спрос на чужую валюту, делает ее востребованной у широких слоев населения, тем временем государству для удержания курса в заданном коридоре требуется тратить огромные средства.

Отпуск тенге в свободное плавание отрегулирует ситуацию на валютном рынке, установит реальную стоимость денежных единиц. При этом подешевевшие во время кризиса энергоносители являются хорошим катализатором для активизации экономической деятельности, а значит, повышения спроса на нефть, металлы и другую продукцию. А увеличение притока иностранной валюты по законам рынка неминуемо приведет к ее удешевлению.

Сегодня, когда новая денежно-кредитная политика только начинает реализовываться, мы стали свидетелями резкого роста курса доллара по отношению к тенге, с возможными колебаниями цен на различные импортные товары в сторону повышения. Но я уверен в том, что значительного роста цен на основные товары не будет, за последние годы у нас достаточно много сделано для укрепления продовольственной безопасности – производства отечественной продукции.

В дальнейшем же можно ожидать не просто стабилизации, но и роста нашей экономики. Доверие к тенге будет расти, сбережения населения именно в национальной валюте потекут в банки, на открытие и развитие бизнеса.