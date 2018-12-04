Рынок горел в Алматы

В Алматы горели бутики на рынке "Сабыржан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
"В 13:03 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении бутиков по адресу: Жетысуский район Северное кольцо, 53, рынок "Сабыржан". Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13:16 часов", – сообщили в комитете.
Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 63 человека личного состава и 17 единиц пожарной техники ДЧС г. Алматы. Площадь пожара составила 150 кв. метров.
"В 13:03 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении бутиков по адресу: Жетысуский район Северное кольцо, 53, рынок "Сабыржан". Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13:16 часов", – сообщили в комитете.
Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 63 человека личного состава и 17 единиц пожарной техники ДЧС г. Алматы. Площадь пожара составила 150 кв. метров.