Рынок горел в Щучинске, погиб сторож

Сегодня, 18 мая, в 04:50 в Щучинске произошел пожар в здании рынка "Жомарт", сообщает Kazpravda.kz.

"Пожар произошел на площади 1700 кв. м. Общая площадь здания – 3000 кв. м. На тушение пожара направили 97 пожарных", - отметили в ДЧС Акмолинской области.

В течение двух часов пожарным удалось потушить пожар.

"В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, он работал сторожем. Личность погибшего устанавливается", - говорится в информации.

На месте происшествия работают испытательная пожарно-техническая лаборатория, полицейские.

Причина пожара устанавливается, добавили в ДЧС.