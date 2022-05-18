Происшествия
Рынок горел в Щучинске, погиб сторож
Сегодня, 18 мая, в 04:50 в Щучинске произошел пожар в здании рынка "Жомарт", сообщает Kazpravda.kz.
"Пожар произошел на площади 1700 кв. м. Общая площадь здания – 3000 кв. м. На тушение пожара направили 97 пожарных", - отметили в ДЧС Акмолинской области.
В течение двух часов пожарным удалось потушить пожар.
"В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, он работал сторожем. Личность погибшего устанавливается", - говорится в информации.
На месте происшествия работают испытательная пожарно-техническая лаборатория, полицейские.
Причина пожара устанавливается, добавили в ДЧС.