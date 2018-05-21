Рынок Казахстана будет полностью насыщен отечественными нефтепродуктами – Бозумбаев

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев считает, что в ближайшей перспективе казахстанский рынок будет полностью насыщен отечественными нефтепродуктами. Однако цены на ГСМ будут зависеть от цен в странах Таможенного союза. Такое мнение он высказал в ходе правительственного часа в Мажилисе РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
"В ближайшей перспективе наш рынок будет полностью насыщен отечественными нефтепродуктами. Если рынок определяет цену на ГСМ, то мы отслеживаем ее динамику. Учитывая условия работы в рамках Таможенного союза, нам необходимо придерживаться паритета цен с учетом наших соседей", – сказал Канат Бозумбаев.
По его информации, с завершением модернизации Павлодарского и Атырауского НПЗ снизилась доля импортозависимости рынка моторного топлива.
"Сегодня обеспеченность рынка отечественными нефтепродуктами составила 90 процентов по бензину, по дизтопливу – тоже 90 процентов , по авиакеросину – более 58 процентов. В этом году завершится модернизация Шымкентского НПЗ. Общий объем переработки нефти в 2018 году увеличится более чем на 1 миллион тонн. По сравнению с прошлым годом этот показатель составит 16 миллионов тонн", – сказал глава Минэнерго.