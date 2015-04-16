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Рынок – место людное
Лилия СЫЗДЫКОВА
Выбор места для проведения акции совсем не случаен – на столичном Центральном рынке с утра до вечера работает огромное количество людей, и по объективным причинам они могут оказаться вне информационного потока, насыщенного разнообразными сообщениями об электоральной кампании и о дне выборов.
– Именно поэтому мы решили выбраться с нашими волонтерами на Центральный рынок столицы, чтобы еще раз лично рассказать о выборах и о том, как важен голос каждого, – говорит исполнительный директор Гражданского альянса Казахстана Ильдар Катенов. – Кроме того, здесь работает много приезжих из других регионов нашей республики, кто-то, быть может, не прописан в Астане, так что мы сможем помочь им, донести до них информацию о том, как получить открепительный талон, как временно зарегистрироваться, чтобы они 26 апреля смогли прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию.
Как отметил И. Катенов, Гражданский альянс Казахстана внимательно следит за ходом электоральной кампании, активно участвует в мониторинге предвыборной гонки и самого избирательного процесса, работает в составе Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами. Кроме того, непосредственно 26 апреля члены ГАКа планируют провести опрос граждан на выходе с избирательных участков, чтобы иметь возможность одними из первых оценить предварительные результаты голосования.
Так что нынешняя акция «Важен голос каждого» – только одна грань работы ГАКа, впрочем, весьма важная.
Волонтеры Гражданского альянса Казахстана, разбившись на пары, чтобы охватить как можно большее число людей, прошли по павильонам столичного рынка, добросовестно заглядывая в каждый магазинчик. Не остались неохваченными и торговые точки на открытых рядах – даже прохладная и дождливая погода не смутила активистов, призывающих казахстанцев воспользоваться своим главным гражданским правом и 26 апреля прийти на выборы. Ребята раздавали памятки-флаеры с информацией о дате проведения выборов, с контактными телефонами и интернет-адресами, воспользовавшись которыми избиратели могут узнать всю интересующую их информацию о предстоящем дне голосования.
– Я на выборы обязательно пойду, но вот номер и адрес участка своего пока не узнавала, теперь обязательно посмотрю в Интернете, – говорит Тамара, продавец магазина одежды на Цент­ральном рынке, получив от волонтеров памятку. Она также добавила, что новостями о ходе избирательной кампании не особенно интересуется, но не из гражданской индифферентности, а лишь потому, что со своим кандидатом она уже определилась.
Стоит отметить, что далеко не только продавцы торговых точек стали объектами внимания организаторов акции. Волонтеры рассказывали покупателям о важности участия в предстоящем голосовании и отвечали на все возникающие вопросы, а тех, кто говорил, что не собирается идти на выборы, горячо убеждали в необходимости этого важного гражданского акта. Ведь когда решается судьба страны, действительно, важен голос каждого.

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