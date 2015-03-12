Рынок с использованием "зеленых" технологий построят в Караганде
Новое здание рынка "Алтын Арба" в Караганде построят с применением энергосберегающих технологий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Новый вестник".
"По рынку "Алтын Арба" мы хотим применить "зеленые" технологии. Мы собираемся установить систему вентиляции с рекуперацией. В этом здании будут применены технологии по сохранению тепла, что позволит значительно сократить расходы на отопление. Инжекционные доводчики, увлажняющие воздух, также позволят удержать тепло в здании. Применение немецкого профиля и уплотненных сэндвич-панелей толщиной 300 миллиметров также позволит экономить тепло", – сказал директор по развитию управляющей компании ARCADA Михаил Шашков.
Старое здание рынка уже снесли, а контейнеры перенесли на территорию рынка "Самал". Новая "Алтын Арба" будет представлять собой двухэтажный торговый центр. А "ядром" станет так называемый "Фермерский базар", расположенный на первом этаже. Здесь карагандинцы смогут купить овощи, фрукты, мясо и молочные продукты. Руководство управляющей компании уверяет, что арендная плата за торговую площадь будет приемлемой – в среднем около 4 тыс. тенге за 1 кв. м в месяц.
Планируется, что открытие обновленного "зеленого" рынка состоится 1 марта 2016 года.