​Рынок сгорел ночью

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Пожар удалось локализовать в 01.52, полностью ликвидировали огонь спустя почти два часа после возгорания. Всего в тушении были задействованы 115 человек личного состава, 23 единицы техники.

На рынке горели торговые бутики из пластика, продуктовые ряды, мастерская по пошиву одежды, магазин по реализации пива, крыша кафе «Манхеттен». Общая площадь возгорания составила 1 980 кв. м. Во время пожара произошел взрыв газового баллона емкостью 50 л. Сотрудники ДЧС успели извлечь до взрыва еще один газовый и два кислородных баллона. Кроме того, они следили, чтобы пламя не перекинулось на соседние здания: зоомагазин, аптеку, мясной павильон, крупный магазин бытовой техники и автостоянку.

На месте пожара побывали аким области Бейбут Атамкулов и аким города Габидулла Абдрахимов. Руководители распорядились без проволочек обеспечить страховые выплаты потерпевшим и оперативно восстановить рынок. Правоохранительным органам дано задание тщательно разобраться в причинах возгорания. 

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