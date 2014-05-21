Рынок свободного передвижения

Экономика
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Министерство труда и социальной защиты населения инициировало вчера в Астане проведение видеоконференции в рамках недели «Трудовая миграция и возможности». В ней приняли участие представители местной власти, крупнейших предприятий, а также малого и среднего бизнеса пяти регионов Казахстана – Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областей.

Общеизвестно, что активное сотрудничество в рамках Таможенного союза с соседней Россией – с нашим ближайшим партнером по экономическому объединению – первым начало именно приграничье. Так, по словам заместителя акима области Нурымбета Сактаганова, в ВКО в настоящее время зарегистрировано более 250 совместных предприятий с участием стран – партнеров Казахстана по Таможенному союзу (ТС). 

– За период действия ТС объем торгового оборота между странами-участницами и нашей областью вырос в 1,5 раза, грузооборот – почти в пять раз, – сказал Н.  Сактаганов.

В последние годы в области наблюдается тенденция увеличения трудовых мигрантов из России и Беларуси. Если в 2012 году в область прибыли 303 мигранта, в основном из России, то в прошлом году количество трудовых мигрантов увеличилось до 480 человек. За первый квартал нынешнего года их количество уже составило свыше 300 человек. 

– Для обеспечения качественными специалистами ведется совместная подготовка в вузах субъектов России и Восточно-Казахстанской области. Ведутся совместные научные исследования лабораториями Москвы, Барнаула, Томска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, – сообщил замакима ВКО.

Рост товарооборота, притока специалистов и рабочей силы из стран – участниц ТС отметили и представители акиматов других регионов. Так, взаимная торговля Павлодарской области с Россией и Беларусью по итогам прошлого года составила более 280 млн. долларов.

По информации замакима Павлодарской области Гани Садибекова, сейчас на стадии рассмотрения находится вопрос поставок избытков электроэнергии, вырабатываемой на двух экибастузских ГРЭС в Беларусь. При этом он напомнил, что обе станции уже давно обеспечивают электроэнергией не только республику, но и приграничные регионы России.

– Можно с уверенностью сказать, что готовится основа для создания единого энергорынка стран будущего ЕАЭС, – отметил Г. Садибеков.

Что касается Костанайской и Северо-Казахстанской областей, то местные промышленные предприятия уже давно пробили дорогу на рынки стран – партнеров по ТС, и их продукция уверенно конкурирует с местной.

Подводя итог видеоконференции, председатель Комитета по миграции Саламат Аманбаев отметил, что ЕАЭС создаст объективные предпосылки и возможности ускоренного развития экономики Казахстана. Он напомнил, что в 2011 году республика ратифицировала Соглашение о правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей. Благодаря этому за последние 2–3 года в РК осуществляли трудовую деятельность около 3 000 работников из Российской Федерации и Республики Беларусь. По мнению председателя комитета, принимая во внимание возможность свободного передвижения рабочей силы между РФ и РБ, а также учитывая положительный опыт экономической интеграции в межрегиональном сотрудничестве, республика ожидает увеличения притока высококвалифицированной рабочей силы из стран – партнеров экономического объединения.

– Экономический потенциал евразийской интеграции очень высок, а потому ЕАЭС создаст объективные предпосылки и возможности ускоренного развития экономики Казахстана, – резюмировал Саламат Аманбаев.

Кульпаш КОНЫРОВА

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