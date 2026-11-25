Большие данные и искусственный интеллект позволяют оценивать доходы населения, выявлять дефицит кадров и прогнозировать изменения на рынке труда. О влиянии новых технологий на занятость казахстанцев рассказывает президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения Ерасыл ЖУМАНБАЕВ.

фото пресс-службы АО «Центр развития трудовых ресурсов», коллаж Натальи Ляликовой при помощи ChatGPT

– Ерасыл Темирбекович, насколько технологии Big Data позволяют объективно оценивать уровень заработных плат в стране?

– Начать я бы хотел с неформальной занятости. Она есть в любой экономике, в том числе у нас. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, это порядка 10 процентов занятых. При этом последние несколько лет показатель снижается.

Все трудовые договоры в стране регист­рируются в Единой системе их учета. По обязательным пенсионным взносам мы видим уровень зарплат в разрезе профессий: минимальный, максимальный и средний.

Проанализировав доходы высококвалифицированных работников, сопоставили их с медианными значениями по соответствующим профессиям и регио­нам. Искусственный интеллект помог исключить объяснимые отклонения.

Анализ охватил более 270 тысяч предприятий. Выяснилось, что на 21 тысяче из них есть сотрудники с официальной зарплатой до 100 тысяч тенге. Всего таких работников свыше 79 тысяч, хотя их квалификация предполагает более высокие доходы.

Показательный пример – IT-специа­листы. Разработчик приложений в среднем получает около 1,6 миллиона тенге. Однако мы обнаружили компанию, где все 14 разработчиков официально получают до 85 тысяч тенге. Только по этой организации недопоступления в ЕНПФ, Государст­венный фонд социального страхования и систему ОСМС превышают 50 миллионов тенге в год.

Однако отклонение от медианной зарплаты не обязательно свидетельствует о нарушении. Оно служит основанием для дополнительной проверки.

19 октября через портал HR Enbek уведомления получили более 25 тысяч работодателей. Они носят профилактический характер. В дальнейшем анализ будет проводиться ежеквартально.

– Как большие данные помогают выявлять различия в оплате труда между регионами и профессиями?

– Показатели рассчитываются отдельно по каждой профессии и региону. Мы можем увидеть, сколько получает сварщик или электромонтер в разных областях и как отличается оплата одной профессии между отраслями.

Например, в нефтегазовой отрасли сварщикам платят больше, поэтому специалисты стремятся туда. Коммунальным предприятиям и государственным учреждениям в регионах сварщики тоже нужны, но они вынуждены повторно размещать вакансии: найти работника на предлагаемую зарплату сложно.

Теперь Цифровая служба занятости переходит от заявительного принципа к проактивному. Мы самостоятельно выявляем незанятых граждан и направляем им уведомления, предлагая вакансии, обучение и другие меры поддержки, включая переезд в другой регион или трудоустройство за рубежом.

– Какие инструменты планируется­ внедрить для прогнозирования потребностей?

– Я бы выделил три направления. Первое – долгосрочный демографичес­кий прогноз. Благодаря интеграции информационных систем мы видим движение рабочей силы, миграцию, количество выпускников колледжей и вузов, которые выйдут на рынок труда. Учитываются также рождаемость, смерт­ность и предстоящий выход работников на пенсию.

Второе направление – прогноз спроса на кадры. Здесь мы используем прежде всего обезличенные сведения электронных трудовых договоров. Они показывают перемещение работников между профессиями, отраслями и регионами.

Третье – персональный подход. Мы располагаем сведениями об образовании и навыках граждан, а также базами знаний о требованиях различных профессий. Искусственный интеллект анализирует вакансии и резюме, сопоставляя навыки с международным классификатором ESCO.

Благодаря этому человеку можно подсказать, какие компетенции ему необходимо освоить, и предложить обучение на платформе Skills Enbek.

– Какие профессии искусственный интеллект затронет сильнее всего и как подготовить к этому работников?

– Мы проанализировали профессии Национального классификатора занятий, применив методологию Международной организации труда. В результате выделили пять групп.

Первая – профессии, которые исчезнут. Их всего 14, в них занято около 46 тысяч человек, или 0,5 процента работающих. Это наборщики текстов, служащие по вводу данных, стенографисты, телефонисты, контролеры показаний счетчиков.

Вторая группа – профессии, где чис­ленность работников уменьшится. Это 68 профессий, около 456 тысяч человек, или 5 процентов занятых. Они сохранятся, но часть рутинных задач будет автоматизирована. Например, среди офисных служащих, которых насчитывается около 147 тысяч, ИИ сможет составлять документы, типовые письма и планировать встречи. За человеком останутся содержательные решения, коммуникация и контроль результата. Горизонт прогноза – до 2035 года. Изменения будут постепенными, в том числе за счет естественного выбытия работников.

Третья группа – профессии, которые трансформируются. Это самая многочис­ленная категория изменений: 581 профессия, около 4,2 миллиона человек, или 45 процентов занятых. К примеру, в Казахстане около 300 тысяч бухгалтеров. Ввод первичных документов, сверки, расчет зарплаты и стандартную отчетность постепенно смогут выполнять автоматизированные системы. Бухгалтер будет больше заниматься налоговым планированием и аналитикой.

Четвертая группа – профессии, которые ИИ практически не затронет. Это половина рынка труда: 613 профессий, около 4,6 миллиона человек. Речь идет о деятельности, требующей физичес­кого присутствия, ручного труда и личной ответственности. Среди них строители, сварщики, повара, пожарные, работники сельского хозяйства и ремесленники.

Пятая группа – новые профессии. По нашему прогнозу, к 2035 году появятся 33 профессии, в которых будут работать около 82 тысяч человек. Некоторые востребованы уже сегодня: инженеры машинного обучения, специалисты по данным, разработчики ИИ-приложений на казахском языке. В дальнейшем появятся инженер цифрового нефтяного месторождения, аналитик медицинских данных, специалист по точному земледелию и аудитор ИИ-систем.

Возможности для подготовки уже существуют. На платформе Skills Enbek доступны 567 онлайн-курсов, обучение прошли более 1,3 миллиона человек.

– Насколько ИИ помогает обновлять профессиональные стандарты?

– Требования работодателей должны находить отражение в образовательных программах, чтобы студентов обучали действительно востребованным навыкам. Основным инструментом здесь служат профстандарты.

Раньше разработка одного из них занимала несколько месяцев. Отраслевые эксперты собирали требования к знаниям, умениям и трудовым функциям работников, после чего документ проходил согласование.

С внедрением ИИ процесс значительно ускорился. Мы сформировали единую базу данных, объединив американскую O*NET, европейскую ESCO, международную классификацию ISCO и казахстанские квалификационные справочники. На этой основе создан ИИ-сервис – конфигуратор профессиональных стандартов на цифровой платформе Национальной системы квалификаций.

Сервис автоматически предлагает формулировки, определяет трудовые функции и заполняет до 80 процентов содержания документа. Эксперты проверяют и дорабатывают предложенные варианты.

В результате срок подготовки проекта сократился примерно с трех месяцев до 3–5 дней. В 2026 году с помощью сервиса разработано более 106 проектов профессиональных стандартов.