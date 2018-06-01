​Рынок уехал, а мясники остались

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Руслан Исаков

В республике завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2018». Оно было нацелено на выявление и пресечение незаконной миграции граждан третьих стран и деятельности организаторов каналов незаконной миграции.

Как отметил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев, выявлено в итоге свыше 11 тыс. иностранцев, которые, нарушив правила пребывания в Казахстане, привлечены к административной ответственности. По решению судов, из страны выдворено более 1 000 иност­ранцев, в приемники же распределители попало 660 лиц.

К административной ответственности за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы прив­лечено, по словам официального представителя МВД, 479 работодателей. При этом во время проведения ОПМ было задержано также 20 преступников, находящихся в розыске.

Отдельно Алмас Садубаев на брифинге в МВД остановился и на результатах совместного профилактического мероприятия в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области. Министерства внутренних дел и сельского хозяйства намеревались тогда выявить факты незаконного перемещения (перевоза) сельс­кохозяйственных животных с нарушением ветеринарных правил… И это им удалось.

Так, уже с 21 мая текущего года деятельность скотного рынка «Кахар» была прекращена по причине его передислокации. Однако установлено, что реализация сельскохозяйственных животных на рынке по-прежнему продолжалась.

«Специальными совместными группами проверено 115 автомашин, перевозящих скот для реализации на скотном рынке в селе Карабулак. Выявлено 160 голов неидентифицированного скота», – сообщил представитель МВД.

За незаконную перевозку скота без ветеринарных документов 13 лиц привлечены к админист­ративной ответственности по ст. 406 КоАП. При этом сотрудниками полиции возле закрытого рынка задержан житель области, у которого изъяли тушу крупнорогатого скота, похищенную ранее с пастбища в Сарысуском районе Жамбылской области.

Задержанный признался в приобретении 4 краденых голов КРС. По факту проводятся следственно-оперативные мероприятия, проинформировали в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

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