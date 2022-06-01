Рыскали Абдикеров: Усиление защиты прав граждан – важный приоритет конституционной реформы

Член Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Рыскали Абдикеров провел встречи со студентами города Караганды, где обсудил вопросы референдума, который состоится 5 июня текущего года.

Так, встречаясь со студентами Карагандинского университета имени Букетова и высшего медицинского интерколледжа сенатор отметил значимость конституционных реформ для дальнейшего развития страны, а также рассказал о вносимых поправках, которые предложены Главой государства, отметив, что они имеют особое значение для всех казахстанцев.

«Всего вносится на рассмотрение 56 поправок в 33 статьи Конституции. Это треть Основного Закона. В первую очередь, изменения направлены на обеспечение и защиту прав граждан нашей страны. Эти поправки позволят более эффективно защищать права казахстанцев. В свою очередь, защита прав граждан – это важный приоритет и задача этой конституционной реформы», - сказал сенатор Рыскали Абдикеров.