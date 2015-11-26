Представлять читателям юбиляра, многогранность его заслуг перед Казахстаном – для этого требуется, скажу, определенная журналистская смелость.

Его организаторский талант, державный экономический кругозор, умение мудро, быстро решать управленческие проблемы, величайшая уважительность, если не сказать по-простому – жадность к труду – принесли ему самое высокое общественное признание. Его жизнь – готовая тема для популярного, полюбившегося в народе издания – ЖЗЛ. Увы, в короткой газетной публикации трудно передать судьбу этого человека. Поэтому позволю себе поведать лишь некоторые фрагменты из жизни Юрия Ивановича, акцентируя при этом внимание на энергетике человека, выполняю­щего многие годы поручения Нурсултана Назарбаева.

Он оказался востребованным в самое тяжелое время, когда рухнуло в небытие многое, что было достигнуто и чем мы гордились. Именно тогда из уст Главы государства Юрий Иванович услышал такие слова: «Ничего, засучим рукава и выведем Казахстан своим путем в мир достойной жизни. Доверяю тебе, Юра, самую труднейшую отрасль – транспортную систему. Мне нужна твоя деловая хватка. Вместе преодолеем перестроечный кошмар».

– Горжусь, что оказался в коман­де Президента. Его доверие считаю высочайшей честью для себя. Спасибо ему, зажегшему людям свет надежд и не давшему разбушеваться хаосу. Сейчас весь мир признал выдающуюся роль Нурсултана­ Абишевича в становлении нового, суверенного государства. Н. Назарбаева так и называют – политик № 1.

Лавриненко частенько припоминает депрессию тех лет. Он говорит:

– Начало 90-х прошлого столетия – полнейшая финансовая катастрофа, развал рублевой зоны, неплатежи, бартер, падение объе­мов производства, кризис бюджетной сферы, месяцами не выплачивались зарплаты, осложнились выплаты пенсий... Не было денег слетать в другую страну, обговорить новый проект, закупить нужное оборудование.

Не могу не вспомнить первую встречу с нынешним юбиляром. Она состоялась в декабре в приемной начальства Карагандинской железной дороги. Когда был корреспондентом ТАСС, частенько передавал отсюда сообщения о новаторах магистрали, об ультра­тяжеловесных составах, которые доставляли уголь Караганды и Экибастуза на десятки электростанций Урала и Сибири. Газеты не успевали печатать сообщения об этих рекордах.

...Получилось так, что Юрий Иванович, назначенный минист­ром транспорта и коммуникаций, оказался первым крупным чиновником, переехавшим в новую столицу. Все надо было начинать с чистого листа. До этого в нашей респуб­лике были три железные дороги – Алматинская, Западно-Казахстанская и Целинная. Каждая работала в автономном режиме. Тогда еще действовала командно-административная система, и практически получилось так, что никто не контролировал действия этих подразделений. Руководители госпредприятий имели широкие права, обязанности же законодательно только определялись, а рынок и бесконтрольность уже кружили головы. Положение на дорогах ухудшалось с каждым днем. Это могло принести стране множество неприятностей. И тогда был установлен строгий контроль над расходованием железными дорогами денежных средств, проведением бартерных операций. Была введена ежедневная оперативная финансовая отчетность, начата работа по цент­рализации диспетчерского руководства эксплуатационной деятельностью и управлению производственными запасами.

Лавриненко каким-то особым внутренним чутьем ощущал все эти неувязки, быстро находил решение и определял задачи, чтобы сохранить ритм и опыт железных дорог Казахстана, а затем приступить к модернизации. Другой бы министр, еще не сев в кресло, мог бы отказать или перенести встречу с журналистом, но Лавриненко, открыв дверь своего нового кабинета, несмотря на огромнейшую усталость, дал первое интервью.

Родословная Ю. Лавриненко – бедняцкая. Обездоленные полтавчане, среди которых был прадедушка Юрия Ивановича, воспользовавшись столыпинскими указа­ниями, переселились в Омскую губернию, где было много вольных земель. А уже отец Иван Александрович, отметивший свой вековой юбилей, успел порадоваться, увидев Казахстан, измененный временем. Будучи в столетнем возрасте, он в столичном дворе построил своими руками теп­лицу, как он сказывал, чтобы Юра, его дети, внуки и правнуки ощущали запах землицы. Сам папа был токарем и, кроме этого, имел еще несколько специальнос­тей. Он обучил двух своих сыновей – Анатолия и Юрия – токарному искусству. И доченьку Тамару тоже. То есть получилась династия металлообработчиков.

Спрашиваю у Юрия Ивановича: как же все-таки он стал железнодорожником? Что побудило приобрести профессию транспортника?

Юрий Иванович, сразу просветлев лицом, стал вспоминать:

– Прошу вас написать о том, что я из Вишневского района, родился на разъезде № 47 в Донецком сельсовете. Жизнь моего отца и мамы практически проходила многие годы на колесах. Нашей квартирой был двухосный вагон, облицованный сухой штукатуркой. Посредине была накаленная, пылающая «буржуйка», а буквально в двух метрах по углам сверкал иней. Представляете эту экзотику? И вдруг рождаюсь я в этом вагоне. Мне рассказывали, что родители ночами не спали, чтобы поворачивать меня с одного бока на другой, поближе к «буржуйке». Как видите, я выжил, ни разу не болел простудой. Спасибо моей мамочке за эти бессонные ночи и, конечно, папе, который подменял ее. Считаю, что чуть ли не с пеленок ко мне «прилипла» профессия железнодорожника. Экзотика, если не сказать: романтика дорожных огней, станционных тепловозных гудков, постоянный перестук колесных пар и, конечно же, человеческие встречи и расставания. Считаю, мне здорово повезло, что поступил в Ленинградский институт железнодорожного транспорта – в то время самый престижный технический институт.

В 1968 году, получив в этом престижном вузе профессию инженера-железнодорожника с математическим уклоном, Юрий Иванович вернулся в свой родной Казахстан и оказался в эпицентре грандиозных дел. Одновременно с осуществлением величайшего проекта по освоению целинных и залежных земель в Казахстане возводились индустриальные гиганты. И в гуще этих преобразований Лавриненко выполнял ответственнейшие поручения. Например, в начале 90-х годов, будучи начальником Алматинского отделения железной дороги, он осуществлял эксплуатацию железнодорожного участка Актогай и пограничной станции Дос­тык (тогда она называлась Дружба). Осенью 1990 года состоялась стыковка дорог Китая и Казахстана. А вскоре открылось грузовое сообщение между нашей рес­публикой и КНР.

Немало трудовых автографов Лавриненко и на Павлодарщине. Здесь он был одним из знаковых руководителей создания крупнейшего в мире теп­лоэнергетического комплекса. Сколько энергии и молодого задора отдал Экибастузу, определить даже трудно. При активном участии Лавриненко возникали новые крупные предприятия, заводы по производству тепловозов, полувагонов. Будучи депутатом Мажилиса Парламента, Юрий Иванович внес много личностного в воплощение программ по реформированию, модернизации, обеспечению адаптации хозяйственного механизма железных дорог к рынку, в создание собственных инвестиционных возможностей, повышение конкурентоспособности отрасли. И в том, что за последние несколько лет железнодорожные пути Казахстана увеличились на 2 тыс. км, – тоже заслуга этого человека.

Работая в довольно трудные годы в Восточно-Казахстанской области главой администрации, он обеспечил контроль, сумел сохранить промышленный потенциал свинцово-цинкового и титано-магниевого комбинатов, Ульбинского металлургического завода, при этом сохранить великолепную флору и фауну прекрасного региона.

...У каждого руководителя – свой организаторский стиль. Одни замкнуты, пребывают в сомнениях, достаточно поверхностно прислушиваются к доброму совету опытного аксакала. У других зашкаливает самомнение: «Будет только то, что я говорю, и ничего иного». Политика кнута и пряника, считает Лавриненко, не имеет ничего общего с его натурой. Руководитель, по его мнению, должен быть непреклонен, требователен прежде всего к себе и к каждому, кто исполняет ту или иную работу.

Юбиляр припомнил случай, произошедший в Павлодаре. На бюро обкома партии, которое проводил тогдашний первый секретарь Петр Ерпилов, были приглашены два знаковых мос­ковских министра: угольной промышленности – Борис Братченко и энергетики – Петр Непорожний. Очень высокие фигуры, крупнейшие государственники. Разговор зашел о срыве некоторых графиков ввода в действие жизненно важных объектов в Экибастузе. Почувствовалось, что высокие персоны из Москвы изменили свое отношение к намеченному графику.

Слово взял молодой секретарь Центрального комитета Компартии Казахстана. Он устроил двум знаменитос­тям такую головомойку, что все увидели на лицах москвичей испарину. Разговор был достаточно резким. Было сказано: «Ваше торгашество ни к чему. А пребываание оказалось пустопорожним, и успокаивающее объяснение не приемлемо для нас. Каждый из вас утратил чутье государственного человека...» Эти резкие выражения исходили из уст Нурсултана­ Назарбаева, вчерашнего сталевара.

Лавриненко, который присутствовал при этом разговоре, понял, что в стиле работы любого руководителя всегда должны присутствовать прежде всего желание служить общему благу. Жить – значит работать. Труд – отец счастья­. Такова жизненная позиция рыцаря двух веков.