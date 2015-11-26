Представлять читателям юбиляра, многогранность его заслуг перед Казахстаном – для этого требуется, скажу, определенная журналистская смелость.
Его организаторский талант, державный экономический кругозор, умение мудро, быстро решать управленческие проблемы, величайшая уважительность, если не сказать по-простому – жадность к труду – принесли ему самое высокое общественное признание. Его жизнь – готовая тема для популярного, полюбившегося в народе издания – ЖЗЛ. Увы, в короткой газетной публикации трудно передать судьбу этого человека. Поэтому позволю себе поведать лишь некоторые фрагменты из жизни Юрия Ивановича, акцентируя при этом внимание на энергетике человека, выполняющего многие годы поручения Нурсултана Назарбаева.
Он оказался востребованным в самое тяжелое время, когда рухнуло в небытие многое, что было достигнуто и чем мы гордились. Именно тогда из уст Главы государства Юрий Иванович услышал такие слова: «Ничего, засучим рукава и выведем Казахстан своим путем в мир достойной жизни. Доверяю тебе, Юра, самую труднейшую отрасль – транспортную систему. Мне нужна твоя деловая хватка. Вместе преодолеем перестроечный кошмар».
– Горжусь, что оказался в команде Президента. Его доверие считаю высочайшей честью для себя. Спасибо ему, зажегшему людям свет надежд и не давшему разбушеваться хаосу. Сейчас весь мир признал выдающуюся роль Нурсултана Абишевича в становлении нового, суверенного государства. Н. Назарбаева так и называют – политик № 1.
Лавриненко частенько припоминает депрессию тех лет. Он говорит:
– Начало 90-х прошлого столетия – полнейшая финансовая катастрофа, развал рублевой зоны, неплатежи, бартер, падение объемов производства, кризис бюджетной сферы, месяцами не выплачивались зарплаты, осложнились выплаты пенсий... Не было денег слетать в другую страну, обговорить новый проект, закупить нужное оборудование.
Не могу не вспомнить первую встречу с нынешним юбиляром. Она состоялась в декабре в приемной начальства Карагандинской железной дороги. Когда был корреспондентом ТАСС, частенько передавал отсюда сообщения о новаторах магистрали, об ультратяжеловесных составах, которые доставляли уголь Караганды и Экибастуза на десятки электростанций Урала и Сибири. Газеты не успевали печатать сообщения об этих рекордах.
...Получилось так, что Юрий Иванович, назначенный министром транспорта и коммуникаций, оказался первым крупным чиновником, переехавшим в новую столицу. Все надо было начинать с чистого листа. До этого в нашей республике были три железные дороги – Алматинская, Западно-Казахстанская и Целинная. Каждая работала в автономном режиме. Тогда еще действовала командно-административная система, и практически получилось так, что никто не контролировал действия этих подразделений. Руководители госпредприятий имели широкие права, обязанности же законодательно только определялись, а рынок и бесконтрольность уже кружили головы. Положение на дорогах ухудшалось с каждым днем. Это могло принести стране множество неприятностей. И тогда был установлен строгий контроль над расходованием железными дорогами денежных средств, проведением бартерных операций. Была введена ежедневная оперативная финансовая отчетность, начата работа по централизации диспетчерского руководства эксплуатационной деятельностью и управлению производственными запасами.
Лавриненко каким-то особым внутренним чутьем ощущал все эти неувязки, быстро находил решение и определял задачи, чтобы сохранить ритм и опыт железных дорог Казахстана, а затем приступить к модернизации. Другой бы министр, еще не сев в кресло, мог бы отказать или перенести встречу с журналистом, но Лавриненко, открыв дверь своего нового кабинета, несмотря на огромнейшую усталость, дал первое интервью.
Родословная Ю. Лавриненко – бедняцкая. Обездоленные полтавчане, среди которых был прадедушка Юрия Ивановича, воспользовавшись столыпинскими указаниями, переселились в Омскую губернию, где было много вольных земель. А уже отец Иван Александрович, отметивший свой вековой юбилей, успел порадоваться, увидев Казахстан, измененный временем. Будучи в столетнем возрасте, он в столичном дворе построил своими руками теплицу, как он сказывал, чтобы Юра, его дети, внуки и правнуки ощущали запах землицы. Сам папа был токарем и, кроме этого, имел еще несколько специальностей. Он обучил двух своих сыновей – Анатолия и Юрия – токарному искусству. И доченьку Тамару тоже. То есть получилась династия металлообработчиков.
Спрашиваю у Юрия Ивановича: как же все-таки он стал железнодорожником? Что побудило приобрести профессию транспортника?
Юрий Иванович, сразу просветлев лицом, стал вспоминать:
– Прошу вас написать о том, что я из Вишневского района, родился на разъезде № 47 в Донецком сельсовете. Жизнь моего отца и мамы практически проходила многие годы на колесах. Нашей квартирой был двухосный вагон, облицованный сухой штукатуркой. Посредине была накаленная, пылающая «буржуйка», а буквально в двух метрах по углам сверкал иней. Представляете эту экзотику? И вдруг рождаюсь я в этом вагоне. Мне рассказывали, что родители ночами не спали, чтобы поворачивать меня с одного бока на другой, поближе к «буржуйке». Как видите, я выжил, ни разу не болел простудой. Спасибо моей мамочке за эти бессонные ночи и, конечно, папе, который подменял ее. Считаю, что чуть ли не с пеленок ко мне «прилипла» профессия железнодорожника. Экзотика, если не сказать: романтика дорожных огней, станционных тепловозных гудков, постоянный перестук колесных пар и, конечно же, человеческие встречи и расставания. Считаю, мне здорово повезло, что поступил в Ленинградский институт железнодорожного транспорта – в то время самый престижный технический институт.
В 1968 году, получив в этом престижном вузе профессию инженера-железнодорожника с математическим уклоном, Юрий Иванович вернулся в свой родной Казахстан и оказался в эпицентре грандиозных дел. Одновременно с осуществлением величайшего проекта по освоению целинных и залежных земель в Казахстане возводились индустриальные гиганты. И в гуще этих преобразований Лавриненко выполнял ответственнейшие поручения. Например, в начале 90-х годов, будучи начальником Алматинского отделения железной дороги, он осуществлял эксплуатацию железнодорожного участка Актогай и пограничной станции Достык (тогда она называлась Дружба). Осенью 1990 года состоялась стыковка дорог Китая и Казахстана. А вскоре открылось грузовое сообщение между нашей республикой и КНР.
Немало трудовых автографов Лавриненко и на Павлодарщине. Здесь он был одним из знаковых руководителей создания крупнейшего в мире теплоэнергетического комплекса. Сколько энергии и молодого задора отдал Экибастузу, определить даже трудно. При активном участии Лавриненко возникали новые крупные предприятия, заводы по производству тепловозов, полувагонов. Будучи депутатом Мажилиса Парламента, Юрий Иванович внес много личностного в воплощение программ по реформированию, модернизации, обеспечению адаптации хозяйственного механизма железных дорог к рынку, в создание собственных инвестиционных возможностей, повышение конкурентоспособности отрасли. И в том, что за последние несколько лет железнодорожные пути Казахстана увеличились на 2 тыс. км, – тоже заслуга этого человека.
Работая в довольно трудные годы в Восточно-Казахстанской области главой администрации, он обеспечил контроль, сумел сохранить промышленный потенциал свинцово-цинкового и титано-магниевого комбинатов, Ульбинского металлургического завода, при этом сохранить великолепную флору и фауну прекрасного региона.
...У каждого руководителя – свой организаторский стиль. Одни замкнуты, пребывают в сомнениях, достаточно поверхностно прислушиваются к доброму совету опытного аксакала. У других зашкаливает самомнение: «Будет только то, что я говорю, и ничего иного». Политика кнута и пряника, считает Лавриненко, не имеет ничего общего с его натурой. Руководитель, по его мнению, должен быть непреклонен, требователен прежде всего к себе и к каждому, кто исполняет ту или иную работу.
Юбиляр припомнил случай, произошедший в Павлодаре. На бюро обкома партии, которое проводил тогдашний первый секретарь Петр Ерпилов, были приглашены два знаковых московских министра: угольной промышленности – Борис Братченко и энергетики – Петр Непорожний. Очень высокие фигуры, крупнейшие государственники. Разговор зашел о срыве некоторых графиков ввода в действие жизненно важных объектов в Экибастузе. Почувствовалось, что высокие персоны из Москвы изменили свое отношение к намеченному графику.
Слово взял молодой секретарь Центрального комитета Компартии Казахстана. Он устроил двум знаменитостям такую головомойку, что все увидели на лицах москвичей испарину. Разговор был достаточно резким. Было сказано: «Ваше торгашество ни к чему. А пребываание оказалось пустопорожним, и успокаивающее объяснение не приемлемо для нас. Каждый из вас утратил чутье государственного человека...» Эти резкие выражения исходили из уст Нурсултана Назарбаева, вчерашнего сталевара.
Лавриненко, который присутствовал при этом разговоре, понял, что в стиле работы любого руководителя всегда должны присутствовать прежде всего желание служить общему благу. Жить – значит работать. Труд – отец счастья. Такова жизненная позиция рыцаря двух веков.