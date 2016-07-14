​Рыцари трех дистанций

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Максут ИРЖАНОВ

Можно ли говорить о том, что в триатлоне наступило время перемен? Этот и другие вопросы были в центре внимания на пресс-конференции в СЦК.

– В современном мире соревнования по триатлону, наряду с велосипедным спортом, бегом на длинные дистанции, горнолыжным спортом, плаванием, горным туризмом, стали объектом внимания сотен тысяч людей, – отметил Муратхан Токмади. – Только в Казахстане за полтора года проведено 14 стартов, в которых приняли участие около 4 тысяч любителей из всех регионов республики и гости из зарубежных стран. Многие старты, такие как Almaty Duathlon, Almaty Triathlon, Кубок Азии и другие, проводились в стране впервые.

По словам вице-президента федерации триатлона республики Гаджи Гаджиева, 28 августа состоится открытый чемпионат Казахстана Kapchagay Olympic 2016. В этих соревнованиях могут принять участие все желающие. По итогам состязания спортсмены, показавшие лучшие результаты, войдут в состав сборной страны.

В ходе пресс-конференции журналистам представили нового главного тренера сборной – Дандыбая Алимбаева. Он опытный специалист, воспитавший целую плеяду триатлонистов. В числе его воспитанников – участники Олимпийских игр (например Михаил Кузнецов), Кубков мира, Азии и других международных стартов. В 2016-м федерация планирует провести ряд республиканских и международных соревнований с прицелом на дальнейшую популяризацию и развитие триатлона в Казахстане как инструмента оздоровления и возрождения культуры массового спорта. Кроме того, достигнута договоренность с акиматами Алматы и Астаны о поддержке в проведении одиннадцати стартов по триатлону среди любителей в нынешнем году, в которых планируется участие более пяти тысяч любителей здорового образа жизни.

Как известно, триатлон с 2000 года является олимпийским видом спорта. Триатлонисты со всего мира впервые соревновались в Сиднее, где выступали и наши Дмитрий Гааг и Михаил Кузнецов. К сожалению, две последние Олимпиады прошли без казахстанцев. Не будет наших атлетов и в Рио-де-Жанейро.

К слову, новый президент отечественного триатлона сам устанавливал рекорды в этом виде спорта не только на республиканских, но и на международных стартах. Только на прошлой неделе в своей возрастной группе он выиграл Кубок Азии в Кокшетау на олимпийской дистанции и Кубок Казахстана в Бурабае на дистанции спринтерской.

Есть надежды, что этот вид спорта станет одним из самых популярных в Казахстане.

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