Рыцари в белых халатах

Лишь единицы казахстанцев в соцсетях призывают поддержать наших врачей. Среди них Рустам Абдусаламов, который разместил несколько эмоцио­нальных постов в Facebook и Instagram, рассказывающих о том, что происходит в больнице, где он находится на карантине.

Рустам прилетел из Франкфурта в столицу рейсом авиакомпании «Люфтганза» 9 марта. Редакция «Казахстанской правды» связалась с ним по телефону.

– Сейчас нахожусь на карантине в тубдиспансере за пределами города, в районе Сороковой станции, – рассказал Рустам. – Вначале были ажиотаж, паника. Сейчас все нормально. Претензий к условиям пребывания нет. Врачи устали, но делают все возможное, – отметил он. – Хочу поднять очень серьезную тему. Мы сами создаем обстановку вокруг себя. Да, есть недочеты, есть проблемы в логистике. Но я реально вижу, что многие люди со злостью «наезжают» на медиков. А при чем тут они?

Это не они виноваты, что мы оказались здесь на карантине. Каждый врач, взаимодействуя с нами в течение дня, реально рискует столкнуться с тем, кто заражен. При этом все медики возвращаются обратно к своим семьям, к своим детям, к своим родителям. Это риск! А мы еще умудряемся ругать их. Зачем? Поблагодарите врача, медсестру, санитарку! Давайте будем благодарны, что живы и здоровы. Да, возможно, не подготовлены палаты, как в пятизвездочных отелях. Да, возможно, логистика нарушена. Ну не было раньше таких ситуаций!

Только мы можем решить, что нас будет окружать. Врачам и так несладко. Когда мы приехали в больницу, те, оказывается, с 3 часов ночи работали с толпой людей.

На своей странице в Facebook Рустам сделал видеоотчет и подробно рассказал, как проходил досмотр в аэропорту Казахстана.

«Сейчас прошел досмотр в аэропорту. Только у нас в Казахстане есть анкета, которую заполняешь. На выходе посмотрели посадочный талон и проверили, откуда прилетел. Тепловизорами замерили температуру. Собрали анкеты. У всех работников есть маски на лице. У нас в аэропорту самый жесткий контроль», – рассказал он в соцсетях.

«Самый действенный способ – самоизоляция. Только так мы можем остановить распространение вируса. Если случится эпидемия в тех масштабах, о которых говорится в СМИ, то ни одна больница не справится. Это физически невозможно. И вопрос самодисциплины, ответственности – номер один», – добавил он.

Мы побеседовали также с врачами, которые сейчас находятся, можно сказать, на передовой. Инфекционист столичной поликлиники № 4 Сауле Сакенова работает на приеме в инфекционной больнице.

– Медики поликлиник тоже работают на износ. Дежурят сутками. Работают и детские врачи, и врачи общей практики, и медсестры, и санитарки. Нагрузка большая.

Инфекционист поликлиники № 10 Елена Бикбаева также ­командирована в инфекционку.

– Медработники работают на карантине сутками без выходных, без отдыха и сна. Это просто самоотверженные люди. Но некоторые пациенты ведут себя не совсем хорошим образом. Все-таки к врачам и медперсоналу нужно относиться с уважением и адекватно вести себя в больнице. Нужно выполнять все предписания.

Если первые два врача работают на приеме в инфекционке, то Молдир Ахметова, врач общей практики городской поликлиники № 12, трудится на передовой, в карантинном отделении.

Ее смена начинается в 8 утра и заканчивается через сутки. Потом отдых, и в 8 утра следующего дня она снова на карантине. Очень тяжелый график.

– Осматриваем пациентов, которые находятся на карантине. Наблюдаем за их состоя­нием круглые сутки. Работаем в одноразовых костюмах, в масках, в защитных очках и перчатках. Тяжело, неудобно, жарко... Очки запотевают. Каж­дую смену кос­тюм, маски и перчатки меняем. Вначале было сложно успокоить пациентов и объяснить им, что карантин для их же блага. Сейчас наши пациенты немного успокоились. Но все равно некоторые выражают недовольство, как будто находятся здесь по нашей вине. Есть больные, которые прилетели после операций из-за рубежа. Стараемся облегчить им пребывание здесь, – рассказывает врач.

У Молдир дома 8-летняя дочь и родители. Дочь во время дежурств мамы остается с родителями.