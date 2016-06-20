​Рывок на финише

Развязка турнира наступила буквально в последнем туре, в котором международный гроссмейстер из Таджикистана Фаррух Амонатов сравнялся по показателям с международным гроссмейстером из России Яном Непомнящим (у обоих – по 16 очков), а по количеству побед вышел на первое место. В качестве призовых победитель соревнований получил 30 тыс. долларов. Непомнящий – на втором месте (20 тыс. долларов), по 15,5 очка набрали международные гроссмейстеры Баадур Джобава (Грузия) и Владислав Артемьев (Россия). Бронзовым призером стал Джобава.

Лучшими среди казахстанских шахматистов на турнире стали Ринат Джумабаев – 13,5 очка ­(17-е место), Евгений Пак и Муртас Кажгалеев – по 12,5 очка (24-е и 25-е места).

Из пелотона – в лидеры

Молодой колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, выступающий за казахстанскую команду «Астана», на «Туре Швейцарии» совершил, казалось бы, невозможное. Стартовав, как и все остальные партнеры, ни шатко ни валко, он прибавлял в скорости буквально на каждом этапе, и к финишу вплотную подтянулся к группе лидеров.

Три заключительных этапа выиграли соответственно ТиДжей Ван Гардерен (США, BMC Racing), Йон Исагирре (Испания, Movistar) и Харлинсон Пантано (Колумбия, IAM), но все эти локальные успехи соперники Лопеса обратить в свою пользу в генеральной классификации не смогли. А Мигель Анхель, дважды финишировавший на заключительных этапах вторым и один раз – четвертым, добился главного – общей победы. Первой столь значительной победы в своей карьере.

Время триумфатора «Тура Швейцарии» – 30 часов 55 минут 58 секунд. Второй результат показал Йон Исагирре (+12 секунд), на 18 секунд от Лопеса отстал третий призер – француз Варран Баргия (Giant-Alpecin).

Накануне «Уимблдона»

В Истборне (Великобритания) стартовал крупный международный теннисный турнир с призовым фондом 711 778 долларов – Aegon International Eastbourne. Наша первая ракетка Ярослава Шведова в индивидуальном разряде пробиралась в главный турнир через квалификационное сито. Но здесь ее постигла неудача: после победы над Луизой Чирико (США) – 6:3, 6:1, она во втором отборочном раунде проиграла бельгийке Элисон ван Уйтванк – 6:7, 4:6.

Как и прежде, наши главные надежды здесь – на женский парный разряд и все ту же Ярославу Шведову. Она вновь сыграет в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии, а сражаться на первом этапе им предстоит с испанками Анабель Медина Гарригес и Арантой Парра Сантоха.

В основной сетке выступит также казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, прогрессирующая буквально от турнира к турниру. Ее первой соперницей будет кто-то из квалификации. В Истборне лучшие ракетки мира завершают подготовку к «Уимблдону-2016», стартующему уже 27 июня.