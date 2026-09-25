Рыжее лекарство от хандры

Рыжий кот Бенжамин уже несколько лет живет среди медиков и, судя по всему, окончательно убедился: это его люди, его станция и, что особенно важно, его территория.

Для своих он просто Беня. А поначалу был и вовсе Бензином – в продолжение славной автомобильной традиции станции. До Бени здесь жил кот Тосол, так что выбор имени для рыжего новичка оказался практичес­ки предопределен.

Правда, судьба привела его сюда не самым комфортным маршрутом.

Механик станции Иван Курцевич однажды принес в гараж замерзаю­щего котенка. Маленький рыжий бездомыш был слабым, больным и явно не готовым к суровой северной жизни. Почти год сотрудники станции его лечили и выхаживали. Гараж стал первым убежищем, но ненадолго: как только Беня окреп, он сделал вполне логичный кошачий вывод: зачем жить в гараже, если рядом есть теплое помещение, люди и постоянное внимание?

Так Беня перебрался в здание станции. И постепенно из бездомного котенка превратился в местную знаменитость.

У него есть собственная форма, рабочие обязанности и даже профессиональная репутация. Правда, долж­ностная инструкция пока нигде официально не прописана.

Зато сам Беня о своей занятости знает прекрасно.

«У меня обход! У меня дела! У меня, между прочим, ре-пу-та-ция!» – так он однажды отреагировал в своем Instagram на очередное покушение сотрудников на личную жизнь «главврача человечес­ких сердец».

Да, у Бени есть собственная страница. И не просто страница, а целая медийная служба: личный мобилограф,­ копирайтер и секретарь-переводчик Молдир Абилкаримова. За похождения­ми рыжего «фельдшера» следят уже тысячи подписчиков.

Причем публика Беню явно любит: «Маленькое рыжее чудо стольких людей объединил и дарит радость и хорошее настроение ежедневно. Думаю, немало нас таких, кто торопится с утра зайти в инет ради этого рыжего красавца!»

Другой поклонник выразил отношение лаконичнее: «Самый красивый рыжий доктор и самый лучший».

А кто-то попытался объяснить феномен Бени уже почти философски: «Беня – это не просто кот. Беня – это философия. Философия любви, добра и человечности».

Похоже, рыжий специалист с этим полностью согласен. По крайней мере, спорить не собирается. Хотя независимый характер периодически дает о себе знать.

Однажды Беня исчез. Для обычного кота это, возможно, ничего особенного. Кошка гуляет сама по себе – классика жанра. Но Беня к тому времени успел стать настолько своим для сотрудников станции и настолько известным в городе, что его исчезновение быстро превратилось в настоящую поисковую операцию. О рыжем пропавшем сотруднике рассказывали местные СМИ, его искали коллеги и неравнодушные горожане.

В конце концов Беня был найден на крыше административного здания. Живой, целый и, судя по всему, вполне довольный собой.

После этого случая к его кошачьей самостоятельности добавили техничес­кий контроль – GPS-ошейник. Потому что одно дело кот, который ушел погулять, и совсем другое – кот, за которым следят шесть тысяч подписчиков.

Сам Беня к повышенному вниманию относится философски. Иногда – с подозрением: «А вы меня поймали… Без предупреждения. Без согласования. Без адвоката. Разберемся. Я все запомнил».

Впрочем, сердиться он долго не умеет.

На станции его любят. Коллеги считают Беню настоящим антистрессом. Он появляется между вызовами, трется о ноги, забирается на руки, принимает положенную порцию внимания – словом, выполняет ту работу, которой нет ни в одном медицинском протоколе.

Возможно, именно поэтому его так полюбили и за пределами станции.

Люди приносят Бене вкусняшки и игрушки, следят за его буднями, оставляют добрые комментарии. И заодно говорят немало хорошего о тех, кто работает рядом с ним: «У таких замечательных людей может быть только такой же замечательный кот».

А под фотографиями сотрудников станции появляются пожелания здоровья, счастья, любви, успеха и терпения.

Есть в этом что-то удивительное. Кот, которого когда-то принесли в гараж замерзающим и беспомощным, теперь сам будто раздает тепло – уже не одному человеку, а целой армии своих подписчиков.

И, может быть, именно поэтому один из комментариев оказался таким точным: «Врач, вы не только врач, вы еще и ЧЕЛОВЕК. Спасибо».

Наверное, это и есть главная история Бени. Он не лечит людей лекарствами. Не ставит диагнозов. Не ездит на вызовы и не носит чемоданчик с медицинскими инструментами. Зато он каждый день напоминает тем, кто спасает чужие жизни, о совершенно простой вещи: человеку иногда тоже нужен кто-то, кто просто посидит рядом. Без диагноза. Без рецепта. Без лишних слов. Просто рыжий кот…