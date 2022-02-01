С 1 февраля Казахстан будет взаимно признавать коды маркировки обуви России

Реализована временная схема взаимного признания кодов маркировки между Казахстаном и Россией, вступающая в действие с 1 февраля 2022 года, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Markirovka.ismet.kz
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Это означает, что казахстанские импортеры обуви российского производства смогут закупить продукцию, промаркированную в РФ, и при этом не маркировать ее повторно перед ввозом в РК. Аналогично схема будет действовать и на обувь из РК, поставляемую в РФ.
С апреля 2022 года планируется достигнуть взаимного признания кодов маркировки обувных товаров Казахстана, России и Беларуси.
Для удобства рынка сторонами достигнуто соглашение о временной схеме признания кодов маркировки между РК и РФ, операторы маркировки постоянно проводят работу по налаживанию обмена данных.
Полная инструкция размещена на сайте markirovka.kz: https://markirovka.ismet.kz/ru/business/product/sh...
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Напомним, в Казахстане обязательная цифровая маркировка и прослеживаемость обувных товаров введена с 1 ноября 2021 года. В России обувь в обязательном порядке маркируется с 1 июля 2020 года, а в Беларуси — с 1 ноября 2021 года.
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