С 1 июня в Казахстане изменится расписание поездов

График движения поездов изменится с 1 июня, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".
Расписание будет подкорректировано в связи с вводом в эксплуатацию нового железнодорожного вокзала Астаны "Нұрлы жол".
Полный перечень поездов и их расписание опубликованы на сайте www.temirzholy.kz.
Вокзальный комплекс "Нұрлы жол" будет обслуживать 54 поезда. Из них 22 скоростных "Тұлпар-Тальго", стандартных – 16 и 16 пригородных поездов.
Кроме того, в период международной выставки "ЭКСПО-2017" планируется запустить 14 дополнительных
поездов по различным маршрутам.
До нового вокзала "Нұрлы жол" будут курсировать городские автобусы № 2, 14, 32, 48, 50, 57, 201, 202, 500 и 505.
Для получения более подробной информации обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или единую справочную службу по тел. 105.