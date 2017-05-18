С 1 июня в Казахстане изменится расписание поездов

Общество
2827
График движения поездов изменится с 1 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

Расписание будет подкорректировано в связи с вводом в эксплуатацию нового железнодорожного вокзала Астаны "Нұрлы жол".

Полный перечень поездов и их расписание опубликованы на сайте www.temirzholy.kz.

Вокзальный комплекс "Нұрлы жол" будет обслуживать 54 поезда. Из них 22 скоростных "Тұлпар-Тальго", стандартных – 16 и 16 пригородных поездов.

Кроме того, в период международной выставки "ЭКСПО-2017" планируется запустить 14 дополнительных поездов по различным маршрутам.

До нового вокзала "Нұрлы жол" будут курсировать городские автобусы № 2, 14, 32, 48, 50, 57, 201, 202, 500 и 505.

591d3ee75f0071495088871.jpg

Для получения более подробной информации обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или единую справочную службу по тел. 105.

Популярное

Все
Посвящается поэту и гражданину
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
Международный день музеев отмечается в Казахстане
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Ни проехать, ни пройти
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Одно громкое «доколе»?
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном у…
Рост ДТП по вине пешеходов отметили в МВД
Прокуратура закрыла доступ к 16-ти Telegram-каналам
Минюст озаботился проблемой внеплановых законов в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]