с 1 января 2018 года в Казахстане внедрят обязательное медицинское страхование

Общество
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Ботагоз Балтабаева
фото из открытых источников
С 1 января 2018 года население РК  получит право на медицинскую помощь и выбор организации здравоохранения через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Об этом стало известно в ходе расширенного заседания Коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам деятельности в 2016 году и задачах на 2017 год, передает Kazpravda.kz.

"В данный момент мы внесли в Мажилис новый законопроект об изменении ставки взносов, об изменении категории плательщиков в фонд. Этот законопроект вам представлен. Сейчас начинается его обсуждение в парламенте. В реализацию указанных законопроектов разработаны 17 нормативно-правовых актов. Три постановления уже утверждены правительством. Создан фонд социального медицинского страхования. Начата активная информационно-разъяснительная работа", – рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

 Биртанов сообщил, что сегодня Министерством здравоохранения РК совместно с НАО "ФСМС" ведется разработка и утверждение подзаконных нормативно-правовых актов, ключевых бизнес-процессов, информационных систем, призваных обеспечить полноценное функционирование системы обязательного медстрахования.

"С введением обязательного социального медицинского страхования общие расходы на здравоохранение возрастут, что поможет обеспечить высокий уровень качества и доступности медицинских услуг", – подчеркнул министр.

Целью внедрения является создание сбалансированной и устойчивой системы обеспечения гарантий и обязательств оказания медицинской помощи, основанной на солидарном участии государства, работодателей и граждан.

Таким образом, отметил глава Минздрава будет четко определена ответственность и уровень участия каждого в системе здравоохранения.

"По сравнению с действующей бюджетной моделью, система ОСМС имеет следующие плюсы: солидарная ответственность в сфере охраны здоровья населения (государство, работодатель, человек), социальная направленность, обязательный характер ОСМС, равенство доступа (независимо от дохода и взноса, получают необходимую медицинскую помощь в рамках пакета ОСМС), конкуренция между медицинскими организациями, повышение качества медицинских услуг, стратегические закупки, дополнительное финансирование для построения системы здравоохранения, отвечающей запросам населения, снижение неформальных и частных платежей", – рассказал Биртанов.

Сбор взносов и отчислений для отдельных категорий плательщиков в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) стартует с июля 2017 года. С начала следующего года ФСМС начнет выполнять функции финансового оператора по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и Стратегического закупщика медуслуг в рамках ОСМС.

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