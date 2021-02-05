С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и другие автодокументы

Общество
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Архивное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и другие автодокументы. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает Kazpravda.kz.   

"В декабре 2019 года Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поднял вопрос о проверке водительских документов через информационные системы, позволив водителям не носить с собой их бумажные варианты, и поручил МВД внести изменения и дополнения в законодательные акты. Новый закон вступает в силу с 13 февраля текущего года", – написал Ерлан Тургумбаев в Facebook.

Министр отметил, что ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов могли выписать предупреждение (если впервые) или штраф в размере 5 МРП. Теперь же водителям при управлении автомобилем достаточно будет иметь при себе только удостоверяющий личность документ.

По его словам, выданные в Казахстане водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, а также документ, подтверждающий прохождение техосмотра, полицейский будет проверять через планшет. А в населенных пунктах и на трассах, где нет доступа к сети Интернет, проверка будет осуществляться по каналам радиосвязи.

"Новые нормы не коснутся иностранцев, не имеющих казахстанского водительского удостоверения и управляющих транспортом, не зарегистрированным в Казахстане.

Хочу отметить, что такая же возможность управлять автотранспортом без водительских документов внедрена в таких странах, как Грузия, Украина, Польша, Латвия и Литва, где также были внесены соответствующие изменения в национальные законодательства", – подчеркнул Тургумбаев.

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