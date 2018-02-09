С 2020 года отменят фиксированный налог в Казахстане
Об изменениях в налогах на транспорт, земельные участки, имущество и игорный бизнес рассказали на встрече республиканского Клуба бухгалтеров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на atameken.kz. Видеоконференции, в которых участвуют бухгалтеры с 14 регионов страны и двух городов республиканского значения, проходят ежедневно со 2 февраля и продлятся до 14 февраля.
Об изменениях в уплате налогов на транспорт, земельные участки, имущество и игорный бизнес рассказала руководитель управления "Производственных платежей" Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Гульмира Смагулова.
Она отметила, что для освобождения от уплаты налога в случаях угона транспортных средств уполномоченный орган в сфере регистрации транспорта представляет сведения, подтверждающие факт возбуждения уголовного дела об угоне. На основании таких сведений начисление налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела, возобновляется с даты прекращения дела и его возврата. Налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе уплаты единого земельного налога, отчетность по налогу представляют в виде соответствующего приложения к декларации по единому земельному налогу.
"Фиксированного налога с 2020 года не будет. С 2018 года появился новый плательщик по фиксированному налогу, Нацбанк предложил уполномоченные организации, у которых есть частные обменные пункты. Это не касается обменных пунктов банков. Необходимо перед началом деятельности подать уведомление о том, что он является плательщиком этого налога, зарегистрировать объекты вложения. Объектом вложения является сам обменный пункт. Уплата налога идет ежеквартально. У кого есть игровые автоматы, с 2018 года исключена норма о том, что обороты таких налогоплательщиков не облагаются НДС. Это значит, что такие налогоплательщики, у кого обороты превысят пороговое значение по НДС, это 30 тысяч МРП, они должны будут встать плательщиками на учет в текущем году", – рассказала Гульмира Смагулова.
Она также порекомендовала сразу снимать с учета неработающие объекты, так как если налоговые органы не оповещены о закрытии, счета будут приходить.
"По налогу на игорный бизнес у нас с 2019 года плательщикам добавляется налог на добавленную стоимость. С 2020 года еще и корпоративный подоходный налог. Но у них убирают обязательство по уплате дополнительного платежа. Субъекты игорного бизнеса выплачивают в зависимости от количества игорного оборудования. Мы сначала думали может ввести обычное налогооблажение как у всех налогоплательщиков. Но бизнес специфичный. В этом году подняли ставки по налогу на игорный бизнес для всех субъектов в 2 раза. Кроме электронных букмекерских контор, по которым ставку подняли в полтора раза", – сообщила Гульмира Смагулова.
По ее словам, с 1 января 2018 года внесены изменения в закон о бизнес-самоуправлении для сельских округов, где население превышает 2 тысячи человек. Введен четвертый уровень бюджета – бюджет сельского округа, куда попадают 1067 сельских округов. В бюджет сельского округа будет поступать индивидуальный подоходный налог с предпринимательской деятельности и с субъектов, осуществляющих частную практику. Туда же будут поступать подоходный налог с доходов необлагаемых источников выплаты, это имущественный налог, когда человек самостоятельно декларирует свои доходы. Если местонахождение налогоплательщика в сельском округе, тогда эти налоги должны попадать туда.