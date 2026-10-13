С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей

Экономика

Предприниматель Руслан Шаекин высказался в поддержку пересмотра подхода к назначению социальных выплат с учётом благосостояния семей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, с 2027 года при назначении выплат будет учитываться материальное положение семьи. Шаекин считает такой подход справедливым, он отметил, что его многодетная семья добровольно отказалась от государственной поддержки.

«Мы как многодетная семья добровольно отказались. Государственная поддержка должна в первую очередь доставаться тем, кто больше всего в ней нуждается», — написал предприниматель на своей страничке в Инстаграм.

Отметим, что с 1 января 2027 года в Казахстане изменится порядок назначения социальных выплат. Новый подход предполагает, что государственная поддержка будет предоставляться с учётом реального положения семьи и её потребности в помощи.

#предприниматель #отказ #соцвыплата

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