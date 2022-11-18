Общество С 2029 года демографические показатели Казахстана начнут возрастать, а это значит, что семейно-демографическим и гендерным вопросам нужно уделять пристальное внимание уже сегодня 18 ноября 2022 г. 0:30 Насихат Оркушпаева В самый разгар электорального периода в столице проходит международная научная конференция «Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана». Как отметили иностранные эксперты, организация такой важной встречи во время президентской гонки доказывает всю серьезность отношения государства к семейным и гендерным вопросам. – Для Казахстана семья является важнейшей опорой государства, и семейная политика выступает неотъемлемой частью стратегии национального развития, – сказала в приветственном слове заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева. – Ежегодно ставятся задачи по созданию законодательной, институциональной платформ в области охраны материнства и детства, благополучия семьи. По ее словам, в стране введен индекс благополучия. Также актуализирована Концепция развития семейной и гендерной политики в Казахстане до 2030 года. По итогам была значительно укреплена нормативная база по профилактике бытового насилия и обеспечению роли женщин. Повышена ответственность Правительства за реализацию государственной семейной политики, осуществление мониторинга и системного анализа тенденций в сфере семейной политики. Соответствующие функции переданы в профильный комитет Министерства информации и общественного развития. – Развивается институциональная основа формирования и анализа государственной семейной политики. Создан Центр по изучению института семьи. Регулярно публикуются национальные доклады «Казахстанские семьи», «О противодействии семейно-бытовому насилию». Проводится комплекс национальных исследований при поддержке международных организаций, – добавила Аида Балаева. В Глобальном индексе гендерного разрыва (Global Gender Gap Index) Казахстан поднялся на 15 строчек – с 80-го до 65-го места. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря государственной политике. Однако проблемы в области демографии и семьи до сих пор имеют место быть. К сожалению, еще должным образом не отлажена защита прав детей и женщин, до сих пор наблюдается гендерное неравенство при трудоустройстве последних, факты насилия над казахстанками и несовершеннолетними. – Казахстан проводит планомерную политику в области семейно-демографической сферы и входит в число передовых стран Центральной Азии по внедрению инициатив, – отметила член рабочей группы ООН по вопросам дискриминации женщин и девочек, эксперт по правам человека (Женева, Швейцария) Мелисса Упрети. – К сожалению, насилие, в том числе бытовое, одна из ключевых проблем, поэтому принципиально важно, чтобы основные методы противодействия этому злу закладывались во все национальные планы. Задача всех участников конференции – ориентир на прогресс с учетом того, какие еще методики внедрить для решения обсуждаемых сегодня проблем. Насыщенная двухдневная программа конференции состоит из нескольких панельных сессий. О том, насколько важно образование, рассказал глава МНВО Саясат Нурбек. Отдельно участники остановились на темах: формирование безопасного детства, перспективы демографических аспектов, планирования семьи, противодействие насилию и других. По итогам обсуждений сформируют резолюцию, которая ляжет в основу деятельности государства. Аида Балаева выступила с предложением по подготовке прикладных методических материалов для детей дошкольного возраста по культивированию культурно-нравственных ценностей – это привитие любви к труду, экологическое воспитание, формирование толерантного отношения и так далее.