Президент Нурсултан Назарбаев поздравил трудовой коллектив АО "АрселорМиттал Темиртау" и ветеранов Казахстанской Магнитки с 55-летием выплавки первого чугуна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Не понаслышке знаю, сколько труда было тогда вложено, поскольку принимал участие в разливке первого казахстанского чугуна на первой доменной печи. Ваши трудовые свершения уже вошли в созидательную летопись Казахстана. Отрадно отметить, что сегодня комбинат продолжает традиции динамичного развития, модернизируя производство и увеличивая вклад в экономику республики", – говорится в телеграмме.
Глава государства также отметил, что данное событие является ключевой вехой в славной истории Карметкомбината и всей отечественной металлургии, которая и поныне остается прочным каркасом промышленности.
В завершение поздравительного послания Президент пожелал коллективу предприятия дальнейших трудовых успехов, а ветеранам – крепкого здоровья и благополучия.
Напомним, выплавка
юбилейного чугуна состоялась накануне, 1 июля.