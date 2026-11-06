С 9 ноября на республиканских дорогах будут действовать новые зоны контроля средней скорости

Автодороги

С 9 ноября на республиканских автодорогах Алматы – Хоргос, Караганда – Бурылбайтал и Кызылорда – Аральск вводится контроль средней скорости движения транспортных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «ҚазАвтоЖол»

Фото: t.me/qazavtojol

Контроль средней скорости вводится на следующих дорогах:

1. Алматы – Хоргос (обновлена)

  • Зона Уйгур – Панфилов — 50+832 км, допустимая скорость 120 км/ч.

2. Караганда – Бурылбайтал

  • Зона Шубартубек – Гульшат — 42+158 км, допустимая скорость 140 км/ч.
  • Зона Гульшат – Тасарал — 42+550 км, допустимая скорость 140 км/ч.

3. Кызылорда – Аральск

  • Зона Акжарма – Акжар — 48+239 км, допустимая скорость 100 км/ч.
  • Зона Акжар – 103-й разъезд — 122+421 км, допустимая скорость 100 км/ч.
  • Зона 103-й разъезд – Айтеке би — 95+871 км, допустимая скорость 100 км/ч.

Главная особенность системы — контроль скорости на протяжении всей зоны, а не только в точке установки камеры. Специальные комплексы фиксируют время въезда и выезда транспортного средства из зоны контроля. На основании пройденного расстояния и затраченного времени автоматически рассчитывается средняя скорость движения. В случае превышения установленного скоростного режима информация о нарушении передается в уполномоченные органы. Внедрение системы направлено на повышение безопасности дорожного движения, снижение риска дорожно-транспортных происшествий и формирование дисциплины вождения.

#дороги #скорость #ҚазАвтоЖол

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