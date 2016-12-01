​С акцентом на беспристрастность

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Инеш БЕРЖАНОВА

Вчера соответствующее решение было озвучено на первом съезде арбитражей республики, состоявшемся в Министерстве юстиции Казахстана. Предполагается, что новая общественная, некоммерческая организация будет вести разъяснительную работу среди населения, участвовать в законотворческой деятельности и повышать квалификацию членов палаты. Таким образом казахстанцы получат более углубленную информацию об эффективном пути по решению споров в досудебном порядке.

Как отметила вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина, в разработке учредительных документов палаты участие принимали все 17 наиболее крупных арбитражных судов страны.

– При этом Минюст не диктовал своих условий, – подчерк­нула З. Баймолдина. – Но мы помогали в организации совещаний и заседаний «круглых столов» по этому воп­росу. Есть уверенность, что палата будет содействовать развитию деятельности арбитражных судов.

Согласен с этим мнением и председатель международного арбитражного суда IAC Сергей Ватаев. По его словам, палата объединит разрозненные пока арбитражные суды и в идеале будет выражать единое мнение всех арбитров путем представительства их интересов на конференциях, в государственных органах Казахстана, в том числе по совершенствованию законодательства.

Говоря о преимуществах арбитражных судов, С. Ватаев указал на их беспристрастность, независимость от государства, право выбора сторонами самих арбитров, ускоренное рассмотрение дел и конфиденциальность. При этом заключительное решение таких разбирательств имеет полную юридическую силу, как и решение обычного суда.

Между тем институт альтернативного разрешения споров применим лишь к тяжбам, вытекающим из гражданско-правовых отношений. Это воп­росы по договорам купли-продажи, оказания услуг, поставок товаров...

Как отметили участники встречи, финансирование палаты будет производиться за счет самих арбитражных судов. Средства эти пойдут в том числе на проведение семинаров и тренингов для арбитров. А в перспективе возможно даже создание собственного печатного органа, который на государственном уровне будет вещать о проблемах и достижениях арбитражных судов. 

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