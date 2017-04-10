​С акцентом на бизнес

Программа развития моногородов на 2012–2020 годы в самом начале сулила большие перспективы: планировались оптимизация стабильно работающих предприятий, диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса, повышение мобильности трудовых ресурсов, развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Но в 2015 году она перестала существовать сама по себе, ее основные положения вошли в Программу развития регионов-2020, а в части поддержки МСБ – в «Дорожную карту бизнеса», что несколько затруднило отслеживание текущей ситуации.

За официальной информацией мы обратились в профильное министерство, а именно – к исполняющему обязанности начальника управления развития малых и моногородов департамента развития регионов МНЭ РК Копжану Бозшагулову. Как оказалось, поддержка моногородов продолжается, ежегодно специалисты министерства ездят туда с инспекцией и лично убеждаются в эффективности принимаемых мер.

В настоящее время из 27 моно­городов в 24 функционируют 56 градообразующих предприятий, из них 27 ориентированы на добычу и переработку полезных ископаемых, шесть – на производство строительных материалов, семь – промышленной продукции и 16 – изделий производственного характера.

В целях создания новых производств и модернизации действую­щей специализации проводятся бизнес-форумы, деловые советы и заседания. На встречах с иностранными инвесторами Ирана, Канады, Болгарии, России, Франции, КНР, Турции были обсуждены перспективные направления сотрудничества, такие как геолого­разведка и нефтегазовая отрасль, атомная энергетика, химическая, фармацевтическая промышленность, агропромышленный комплекс.

– Для долгосрочной диверсификации экономики в моногородах реализуется 62 «якорных» инвестиционных проекта. 38 объектов введено в эксплуатацию, создано 5,7 тысячи постоянных рабочих мест, в том числе в 2016 году 16 предприятий на 2,7 тысячи рабочих мест. «Якорные» проекты реализуются в сфере химической, горно-металлургической, деревообрабатывающей промышленности, АПК, туризма, машинострое­ния и судостроения, – говорит Копжан Бозшагулов.

21 проект загружен более чем на 50% мощности (Степногорск, Кульсары, Риддер, Аксай, Жезказган, Сарань, Темиртау, Житикара, Аркалык, Экибастуз, Кентау). В 2017 году в городах Текели, Курчатове, Зыряновске, Жанатасе, Сатпаеве и других планируется введение в эксплуатацию 11 объек­тов с созданием более 1,5 тыс. рабочих мест.

Однако в некоторых моногородах такие «якори» себя не оправдали – из-за отсутствия спроса на продукцию и недостаточности финансовых средств они простаивают.

В Зыряновске так и не заработала фабрика по переработке техногенного сырья с извлечением золота и серебра, в Балхаше – обогатительная фабрика по переработке медесодержащих шлаков и гидрометаллургический цех по производству катодной меди ТОО «Профилекс».

Забуксовали такие проекты, как АО «Керамика» в Хромтау, «Производство полых изделий методом ротоформования» в Серебрянске, завод по производству теплоизолированных труб ТОО «АЗТИ-Жан» в Абае, «Производство облицовочного кирпича» ТОО «Темиртауский кирпич», «Строительство завода по производству извести» ТОО «Каспий Сервис-Е» в Кульсары. Все еще идет поиск инвестора для развития курортной зоны отдыха «Кендерли».

В настоящее время местными исполнительными органами принимаются соответствующие меры по запуску этих проектов, заверили в МНЭ.

Что касается развития инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства моногородов, то на эти цели с 2013 года из республиканского бюджета было выделено 38,4 млрд тенге, профинансирован 151 инвестиционный проект.

Помочь моногородам встать на ноги должны также вспомогательные и обслуживающие производства национальных холдингов, которые размещаются исходя из специфики, финансово-экономической и производственной целесообразности. Так, АО «НУХ «КазАгро» разместило в моногородах 15 предприятий общей стоимостью 11,7 млрд тенге с созданием 578 рабочих мест, АО «Самрук-Қазына» – три общей стоимостью 508,5 млрд тенге в Степногорске, Жезказгане и Аркалыке.

Еще в 2012 году Институт экономических исследований выработал рекомендации по развитию каждого моногорода с учетом выявленных проблем и потенциала. В частности, там, где градообразующие предприя­тия не работают или их положение значительно ухудшилось, предусмотрены альтернативные направления – организация бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства, создание новых производств.

Так, в моногородах Аркалык, Жанатас, Каратау, Сарань, Степногорск, Кентау, Серебрянск, Текели на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса выделили 1,5 млрд тенге. Градообразующими предприятиями открыты 13 новых производств.

В рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» с 2012 года выдан 441 грант на общую сумму 1 121,1 млн тенге, гарантии на сумму 4,2 млрд тенге для реализации 282 проектов, субсидированы процентные ставки по 839 проектам на 4,7 млрд тенге, выдано 1 018 микрокредитов на 3 268,2 млн тенге. Причем субъекты МСБ регулярно отчитываются за полученные средства перед акиматами, а те в свою очередь перед Миннацэкономики.

Государственная поддержка, оказываемая моногородам, также предусмотрена и сельским населенным пунктам, расположенным вокруг них. На бюджетные средства благоустроено село Аралтал близ Аксая, построены инженерные сети и автодороги сел Тенге и Кызылсай около Жана­озена, проведена реконструкция тепловых сетей в поселке Ульба (Риддер), водопровода, а также реконструкция ВЛ-0,4 кВ в поселке Новый (Аркалык), проведено уличное освещение поселка Вольный около города Абай. В прошлом году 176 млн тенге ушло на модернизацию системы теплоснабжения поселка Саяк (Балхаш). В текущем 1 254 млн тенге выделено на строительство котельной и тепловых сетей в поселке Шахан.

Развитию транзитного потенциала моногородов и решению проблемы «тупиковости» способствовали строительство железных дорог Жезказган – Бейнеу и Аркалык – Шубарколь. Также в рамках программы «Нұрлы жол» создается эффективная транспортно-логистическая инфраструктура, в том числе в моногородах.

– В 2015 году мы проводили комплексный мониторинг эффективности программы, ездили по моногородам, опрашивали население. Лично я был в Жанаозене спустя десять лет после последнего визита туда, – рассказывает Коп­жан Бозшагулов. – Город сильно изменился, расцвел. Одно время там были проблемы у градообразующего предприя­тия «Озенмунайгаз», прошли сокращения кадров. Но сейчас ситуация наладилась, население в целом довольно принимаемыми мерами, строятся дороги, уличное освещение работает на солнечных батареях, проводится модернизация домов, системы водоснабжения. Остаются, конечно, мелкие пробле­мы, но уже ясно, что у города светлое будущее.