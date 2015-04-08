С акцентом на благоустройство Свежий выпуск 719 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

За счет предусмотренных средств в Кокшетау планируется завершить благоустройство аллеи Славы, провести реконструкцию городского парка и трех центральных улиц, набережной озера Копа, а также благоустроить дворовые территории, высадить 1 500 деревьев и кустарников, 14,8 тыс. кв. м цветников.

В Степногорске предусмотрен капремонт улицы Парковой. В Астраханском и Аккольском районах планируется обустройство спортивных детских игровых площадок.

В рамках весеннего экологического месячника акиматами городов и районов определены основные объемы работ по благоустройству и озеленению территорий в населенных пунктах.