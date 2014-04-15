С акцентом на Интернет

В ходе мероприятия были обсуждены текущее состояние холдинга и его активов, а также планы по развитию. В нынешнем году некоторые СМИ, входящие в холдинг, отмечают юбилеи:

20 лет со дня создания международного еженедельника «Түркістан» и радио NS, 10 лет исполняется газетам «Айқын» и «Литер».

Поздравляя редакции, Бауыржан Байбек отметил, что «СМИ холдинга играют особую роль в общественно-политической жизни страны, разъясняя поручения Елбасы – Лидера партии, доводя до населения приоритеты нашей деятельности и положения политической доктрины».

В ходе встречи генеральный директор «НҰР-Медиа» Болат Берсебаев рассказал о текущем состоянии и перспективах развития холдинга и его активов. Также руководители СМИ рассказали о планах и итогах работы за прошлый год.

Б. Байбек поручил руководству холдинга продолжить работу по повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности активов холдинга, актуализации партийного контента, а также расширить представленность СМИ «НҰР-Медиа» в социальных сетях и Интернете в целом.

Стоит подчеркнуть, что сейчас идут преобразования в работе медийных активов холдинга. С целью снижения финансовых затрат газеты «Литер» и «Айқын» объединяются в одно ТОО с сохранением двух независимых редакций.

10 апреля 2014 года при поддержке «Нур Отан» начал выходить сатирический журнал «Ара» в качестве приложения к газете «Айқын». Кроме того, Munara.kz будет развивать свой контент с акцентом на продвижение казах­станских ценностей, закрепленных в политической доктрине партии «Нур Отан».

Владимир ОСИПОВ