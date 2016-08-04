​С акцентом на инвестиции

С первых дней независимости Казахстан и Турция прикладывают все усилия для сближения наших народов, восстановления когда-то утраченных связей. Значение Турции для Казахстана очень велико, нас объединяют общие исторические корни, наши нацио­нальные традиции, культура, язык. И, безусловно, опираясь на это, мы вместе можем пройти через многие испытания. Эти ценности проверены временем и стали фундаментом построения новых отношений между нашими странами.

Как отметил Президент Нурсултан Назарбаев на совместном брифинге по итогам переговоров президентов двух стран в апреле прошлого года, Казахстан полностью поддерживает инициативы братской страны, рамки казахстанско-турецкого диалога постоянно расширяются, систематизирована работа в плане политического сотрудничества и контактов. Главная цель – дальнейшее углубление дружбы наших народов.

Казахстан и Турция проводят конструктивный диалог в двустороннем формате, между странами успешно развивается практическое взаимодействие в многостороннем плане – в рамках ООН, ОЭС, ОИС, ОБСЕ, СВМДА, Тюркского совета и других объединений.

В 2015 году реализован План действий Совместной экономической программы «Новая синергия» на период 2012–2015 годов. Согласно плану, активизировалась дея­тельность турецких компаний в инвестиционно-экономическом сегменте сотрудничества с целью создания в РК казахстанско-турецких индустриальных зон.

В ходе государственного визита в Казахстан Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 15–17 апреля 2015 года сторонами подписан Протокол по активизации плана. Кроме того, состоялись второе заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня РК – ТР и бизнес-форум, в котором приняли участие 150 представителей турецкого бизнес-сообщества. По итогам встречи деловых кругов подписано 20 инвестиционных проектов на общую сумму в 776,3 млн долларов.

В общей сложности, начиная с 2005 года до середины 2015 года, общий объем прямых инвестиций из Турции в Казахстан составил 1,8 млрд долларов. Прямые инвестиции из Казахстана в Турцию в этот же период – 976,1 млн долл. В течение 2015 года товарооборот между двумя странами составил 2,02 млрд долларов, в том числе экс­порт – 1,28 млрд , а импорт – 0,74 млрд долларов.

10 декабря 2015 года в Астане прошла ежегодная церемония награждения иностранных инвесторов за активную деятельность в Казахстане, в ходе которой были отмечены 10 компаний, внесших вклад в индустриализацию Казахстана, расширение инвестиционной деятельности и развитие высокотехнологичных производств. В число награжденных вошли три турецкие компании: Anadolu Beverage Group (Coca-Cola Içecek), занимающаяся производством безалкогольных напитков; BTM Group – производство кровельных гидроизоляционных мембран; Abdi Ibrahim – выпуск фармацевтических препаратов.

В целом в 2015 году посольством организовано 14 мероприятий по привлечению инвестиций, в том числе 8 визитов представителей турецких деловых кругов в Казахстан. Так, например, в сентябре 2015 года посольством в сотрудничестве с Евразийской ассоциацией экономических связей и Национальной ассоциацией предпринимателей и промышленности Турции был организован бизнес-форум на тему «Инвестиционные возможности Казахстана». В мероприятии принял участие заместитель Премьер-министра ТР Тугрул Туркеш, а также более 100 ведущих представителей промышленного и делового сообщества Турции. В ходе форума состоялась презентация об инвестиционном климате в Казахстане, представлена информация о законодательстве РК.

В целях содействия государственной политике по привлечению прямых иностранных инвестиций в ходе визита делегации АО «Управляющая компания СЭЗ «Оңтүстік» в период со 2 по 11 мая 2015 года в городах Анкаре, Стамбуле, Газиантепе, Адане и Конья организованы бизнес-форумы. Члены делегации провели встречу с руководством торгово-промышленной палаты Анкары, на которой состоялся обмен мнениями о возможности совместного управления казахстанско-турецкой промышленной зоной. В ходе переговоров турецкая сторона пригласила сотрудников СЭЗ «Оңтүстік» на учебно-практические курсы, взяв на себя связанные с этим расходы. На основании этой договоренности в августе 2015 года один из представителей СЭЗ «Оңтүстік» прошел месячный практический курс в торгово-промышленной палате Анкары.

Работа, призванная содействовать привлечению инвестиций в Казахстан, активно продолжается и в нынешнем году. Сотрудничество и взаимная поддержка на международной арене являются наиболее важными направлениями внешней политики двух государств.

Турция активно поддержала инициативы Казахстана по проведению Всемирной выставки «ЭКСПО-2017» и кандидатуру РК в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. В последние годы углубляются двусторонние отношения в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Среди основных направлений взаимодействия военных ведомств Казахстана и Турции – развитие военно-технического сотрудничества, обучение казахстанских военнослужащих в турецких военных учебных заведениях, помощь в процессе реформирования Вооруженных сил Республики Казахстан. Кроме закупа современного стрелкового оружия, минометов и автомобилей из Турции, развивается сотрудничество в сфере производства военно-промышленного комплекса Казахстана.

Следует отметить значимую роль Президента Казахстана Нурсултана ­Назарбаева в нормализации турецко-российских отношений после инцидента с российским военным самолетом Су-24 в ноябре 2015 года.

Изначально в целях обсуждения возможных путей решения кризиса между Турцией и Россией 6 февраля 2016 года Премьер-министр ТР Ахмет Давутоглу посетил Казахстан с рабочим визитом. Он провел встречу с Нурсултаном­ ­Назарбаевым и принял участие в бизнес-форуме.

Переговоры по решению кризиса продолжились в ходе рабочего визита Президента РК в Турцию 13–14 апреля 2016 года. Н. Назарбаев­ провел встречу с Р. Эрдоганом и рядом представителей бизнес-сообщества Турции. На второй день визита Президент РК принял участие в 13-м Саммите Организации исламской конференции в Стамбуле и выступил с докладом.

В конечном итоге удалось наладить долгожданный контакт. Как отмечали сначала Премьер-министр ТР Бинали Йылдырым, а затем сам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, Нурсултан Назарбаев внес бесценный вклад в нормализацию всего комплекса отношений между Турцией и Россией.

Казахстанско-турецкое сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере также характеризуется высокой активностью. Стали традиционными Дни культуры, научно-практические конференции, семинары, а также концерты и выступления музыкальных групп, организуются фестивали, которые способствуют духовному сближению народов двух стран.

Установленные на заре независимости прочные связи между РК и ТР в настоящее время демонстрируют положительную динамику развития, продолжают укрепляться и имеют перспективу углубления.