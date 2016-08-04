​С акцентом на инвестиции

С первых дней независимости Казахстан и Турция прикладывают все усилия для сближения наших народов, восстановления когда-то утраченных связей. Значение Турции для Казахстана очень велико, нас объединяют общие исторические корни, наши национальные традиции, культура, язык. И, безусловно, опираясь на это, мы вместе можем пройти через многие испытания. Эти ценности проверены временем и стали фундаментом построения новых отношений между нашими странами.
Как отметил Президент Нурсултан Назарбаев на совместном брифинге по итогам переговоров президентов двух стран в апреле прошлого года, Казахстан полностью поддерживает инициативы братской страны, рамки казахстанско-турецкого диалога постоянно расширяются, систематизирована работа в плане политического сотрудничества и контактов. Главная цель – дальнейшее углубление дружбы наших народов.
Казахстан и Турция проводят конструктивный диалог в двустороннем формате, между странами успешно развивается практическое взаимодействие в многостороннем плане – в рамках ООН, ОЭС, ОИС, ОБСЕ, СВМДА, Тюркского совета и других объединений.
В 2015 году реализован План действий Совместной экономической программы «Новая синергия» на период 2012–2015 годов. Согласно плану, активизировалась деятельность турецких компаний в инвестиционно-экономическом сегменте сотрудничества с целью создания в РК казахстанско-турецких индустриальных зон.
В ходе государственного визита в Казахстан Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 15–17 апреля 2015 года сторонами подписан Протокол по активизации плана. Кроме того, состоялись второе заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня РК – ТР и бизнес-форум, в котором приняли участие 150 представителей турецкого бизнес-сообщества. По итогам встречи деловых кругов подписано 20 инвестиционных проектов на общую сумму в 776,3 млн долларов.
В общей сложности, начиная с 2005 года до середины 2015 года, общий объем прямых инвестиций из Турции в Казахстан составил 1,8 млрд долларов. Прямые инвестиции из Казахстана в Турцию в этот же период – 976,1 млн долл. В течение 2015 года товарооборот между двумя странами составил 2,02 млрд долларов, в том числе экспорт – 1,28 млрд , а импорт – 0,74 млрд долларов.
10 декабря 2015 года в Астане прошла ежегодная церемония награждения иностранных инвесторов за активную деятельность в Казахстане, в ходе которой были отмечены 10 компаний, внесших вклад в индустриализацию Казахстана, расширение инвестиционной деятельности и развитие высокотехнологичных производств. В число награжденных вошли три турецкие компании: Anadolu Beverage Group (Coca-Cola Içecek), занимающаяся производством безалкогольных напитков; BTM Group – производство кровельных гидроизоляционных мембран; Abdi Ibrahim – выпуск фармацевтических препаратов.
В целом в 2015 году посольством организовано 14 мероприятий по привлечению инвестиций, в том числе 8 визитов представителей турецких деловых кругов в Казахстан. Так, например, в сентябре 2015 года посольством в сотрудничестве с Евразийской ассоциацией экономических связей и Национальной ассоциацией предпринимателей и промышленности Турции был организован бизнес-форум на тему «Инвестиционные возможности Казахстана». В мероприятии принял участие заместитель Премьер-министра ТР Тугрул Туркеш, а также более 100 ведущих представителей промышленного и делового сообщества Турции. В ходе форума состоялась презентация об инвестиционном климате в Казахстане, представлена информация о законодательстве РК.
В целях содействия государственной политике по привлечению прямых иностранных инвестиций в ходе визита делегации АО «Управляющая компания СЭЗ «Оңтүстік» в период со 2 по 11 мая 2015 года в городах Анкаре, Стамбуле, Газиантепе, Адане и Конья организованы бизнес-форумы. Члены делегации провели встречу с руководством торгово-промышленной палаты Анкары, на которой состоялся обмен мнениями о возможности совместного управления казахстанско-турецкой промышленной зоной. В ходе переговоров турецкая сторона пригласила сотрудников СЭЗ «Оңтүстік» на учебно-практические курсы, взяв на себя связанные с этим расходы. На основании этой договоренности в августе 2015 года один из представителей СЭЗ «Оңтүстік» прошел месячный практический курс в торгово-промышленной палате Анкары.
Работа, призванная содействовать привлечению инвестиций в Казахстан, активно продолжается и в нынешнем году. Сотрудничество и взаимная поддержка на международной арене являются наиболее важными направлениями внешней политики двух государств.
Турция активно поддержала инициативы Казахстана по проведению Всемирной выставки «ЭКСПО-2017» и кандидатуру РК в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. В последние годы углубляются двусторонние отношения в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Среди основных направлений взаимодействия военных ведомств Казахстана и Турции – развитие военно-технического сотрудничества, обучение казахстанских военнослужащих в турецких военных учебных заведениях, помощь в процессе реформирования Вооруженных сил Республики Казахстан. Кроме закупа современного стрелкового оружия, минометов и автомобилей из Турции, развивается сотрудничество в сфере производства военно-промышленного комплекса Казахстана.
Следует отметить значимую роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в нормализации турецко-российских отношений после инцидента с российским военным самолетом Су-24 в ноябре 2015 года.
Изначально в целях обсуждения возможных путей решения кризиса между Турцией и Россией 6 февраля 2016 года Премьер-министр ТР Ахмет Давутоглу посетил Казахстан с рабочим визитом. Он провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым и принял участие в бизнес-форуме.
Переговоры по решению кризиса продолжились в ходе рабочего визита Президента РК в Турцию 13–14 апреля 2016 года. Н. Назарбаев провел встречу с Р. Эрдоганом и рядом представителей бизнес-сообщества Турции. На второй день визита Президент РК принял участие в 13-м Саммите Организации исламской конференции в Стамбуле и выступил с докладом.
В конечном итоге удалось наладить долгожданный контакт. Как отмечали сначала Премьер-министр ТР Бинали Йылдырым, а затем сам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, Нурсултан Назарбаев внес бесценный вклад в нормализацию всего комплекса отношений между Турцией и Россией.
Казахстанско-турецкое сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере также характеризуется высокой активностью. Стали традиционными Дни культуры, научно-практические конференции, семинары, а также концерты и выступления музыкальных групп, организуются фестивали, которые способствуют духовному сближению народов двух стран.
Установленные на заре независимости прочные связи между РК и ТР в настоящее время демонстрируют положительную динамику развития, продолжают укрепляться и имеют перспективу углубления.