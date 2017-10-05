​С акцентом на регионы

В ходе мероприятия был обсужден ход реализации проекта «Туған жер» в Западно-Казах­станской области, являющегося одним из шести ключевых проектов программы «Рухани жаңғыру».

В работе «круглого стола» приняли участие более 40 представителей научно-экспертного сообщества, НПО, местных исполнительных органов, молодежи.

С приветственным словом к участникам обратился аким ЗКО Алтай Кульгинов, отметивший конкретные практические достижения в области по реализации программы «Рухани жаңғыру».

Директор Института Евразийской интеграции Гани Ныгыметов в своем выступлении озвучил некоторые результаты социологических опросов, проведенных институтом по регионам Казахстана. В частности, население ЗКО оказалось среди наиболее информированных казахстанцев о Третьей модернизации страны, лишь 6,6% респондентов ответили, что не владеют какой-либо информацией о политике модернизации Казахстана.

73% респондентов в области считают проект «Туған жер» важным, проявляя тем самым большую ответственность и заботу о родном крае. Около 60% респондентов в области считают важным следовать народным традициям и обычаям, принятым в семье, понимая важность сохранения национальной идентичности и культуры.

При этом Гани Ныгыметов отметил, что традиционность и модернизационная повестка общества в Казахстане не противоречат друг другу. В обществе есть понимание обновления, реинтерпретации традиционности нашего общества для превращения ее в модернизационный, а не тормозящий ресурс страны.

По его словам, реализация личностных целей зависит от нас самих, от того, насколько мы осознаем и понимаем предстоящие задачи, насколько мы мотивированы к достижению успеха и что конкретно каждый из нас предпринял для позитивных изменений. Становится очевидным, что модернизация не ограничивается только технологиями и новыми институтами, не случайно позитивные изменения в умах Президент обозначил как основной фарватер и ресурс модернизации.

– Безусловно, это дает мощный посыл к модернизации общественного сознания. Реализация всех шести общенациональных проектов программной статьи Президента, наполняемая новыми трендами, смыслами и символами, должна стать единой скрепой, каркасом национальной идентичности. По сути, дан старт «перезагрузке» духовного обновления нации, – сказал директор института.

В заключение Гани Ныгыметов отметил, что взаимно полезными могли бы стать инновационные обучающие проекты и коучи для госслужащих и институтов гражданского общества в рамках проекта «Рухани жаңғыру», которые институт намерен развивать с трансляцией на регионы в 2018 году.