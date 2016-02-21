С алматинскими карманниками борются специальные группы полиции

Фото с сайта deadbees.net
В полиции Алматы для борьбы с ворами-карманниками созданы специальные мобильные группы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.
По словам начальника отдела по раскрытию краж чужого имущества УКП ДВД капитана Алексея Стрельцова, группы созданы с учетом имеющегося опыта борьбы с подобными преступлениями.
"Оперативники в штатском несут службу в общественном транспорте и других многолюдных местах и ловят воров, что называется за руку", – отметил полицейский.
В одном из случаев группа задержала злоумышленника на автобусной остановке с поличным. Сыщикам показалось подозрительным, что мужчина постоянно менял автобусы, причем заходил исключительно в набитый транспорт. Обворованная им женщина о краже узнала от самих полицейских, которые, задержав преступника, вернули ей кошелек.
В другом эпизоде мобильная группа также с поличным "накрыла" сразу двух карманников, укравших у студентки сотовый телефон. Причем и в этом случае пропажу жертва обнаружила не сразу.
Полиция Алматы призывает граждан быть бдительными, особенно в местах массового скопления людей.