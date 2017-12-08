​С английским правом

Присяга председателя суда МФЦА состоялась в Астане в присутствии Нурсултана ­Назарбаева. Эту должность занял реформатор гражданского судопроизводства Англии и Уэльса, авторитетный судья и ученый, наиболее влия­тельная и знаковая фигура в юридической истории Великобритании лорд Гарри Кеннет Вульф. В ходе торжественной церемонии Глава государства обратил внимание председателя и судей суда МФЦА на необходимость повышения доверия международного сообщества к деятельности МФЦА. Отбор судей МФЦА, которые должны иметь значительный опыт в юрисдикции общего права, обладать безупречной деловой репутацией и авторитетом и быть готовыми работать в Казахстане, был проведен при содействии лорда Вульфа.

Восемь отобранных судей принесли присягу в присутствии председателя суда МФЦА и пообещали «вершить правосудие согласно Конституции Республики Казахстан и действующему праву МФЦА без страха или предпочтений, привязанности или злого умысла».

По словам лорда Вульфа, «весь финансовый мир использует прецедентное право. И каждый, кто придет на площадку МФЦА, может быть уверен в том, что получит здесь такие же стандарты, к которым привык и которые защищают верховенство закона».

В свою очередь управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов подчеркнул: одним из преимуществ английского общего права, которое внедряется впервые на постсоветском пространстве, является его быстрая адаптация к требованиям рынка.

Независимый суд МФЦА начнет свою работу в январе 2018 года и будет рассматривать коммерческие и гражданские споры на основе принципов английского судопроизводства. Он должен стать залогом прозрачности и справедливости правосудия, а известные и понятные всему миру нормы – привлечь инвес­торов. Заседания будут проводиться на официальном языке МФЦА – английском. Английское право, которое основано на прецедентах, действует во многих мировых финансовых центрах, в том числе Лондона, Нью-Йорка, Дубая и Сингапура. Ключевым фактором судопроизводства на основе английского права является состязательность сторон. Активная роль суда проявляется в управлении процессом и снижении юридических расходов.

В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» суд МФЦА будет обладать исключительной юрисдикцией по рассмотрению споров между участниками финансового центра, споров, касающихся операций, осуществленных в МФЦА и подчиненных его праву, а также в отношении споров, переданных данному органу правосудия по соглашению сторон. Создаваемый орган состоит из двух инстанций: суд первой инстанции, который также включает в себя суд незначительных споров, и апелляционный суд. Количественный состав судей рассчитан исходя из инстанций суда. Разграничения были сделаны по основным отраслям гражданского и коммерческого права с учетом опыта наиболее крупных и успешных финансовых центров мира.

Теперь перед МФЦА стоит задача имплементировать английское общее право с учетом опыта международных финансовых центров. Особое внимание будет уделено обеспечению взаимодействия с внутристрановым законодательством. На национальном уровне проведена работа по признанию и обеспечению исполнения решений суда МФЦА, который не входит в судебную систему Рес­публики Казахстан.

Чтобы обеспечить нормативно-правовую деятельность суда МФЦА, при непосредственном участии лорда Вульфа разработан акт о суде МФЦА с учетом лучших мировых практик, имплементации права Англии и Уэльса при МФЦА. Акт также был одобрен Правовым консультативным советом и принят Советом по управлению МФЦА, возглавляемым Главой государства.