С авиарейса "Атырау – Астана" сняли двух дебоширов – граждан Китая
В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Атырау от представителей авиакомпании "Эйр Астана" поступил звонок о том, что во время регистрации на авиарейс сообщением "Атырау - Астана" в зале вылета внутренних рейсов находятся два пассажира, которые ведут себя неадекватно, тем самым нарушают общественный порядок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
По словам заявителей, правонарушители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя агрессивно, на замечания не реагировали, выражались нецензурной бранью в адрес работников аэропорта.
В ходе проверки установлены граждане КНР. Им по 51 и 41 лет.
Сотрудники транспортной полиции сняли их по акту с вышеуказанного авиарейса для выяснения обстоятельств. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанных было алкогольное опьянение "средней степени".
После чего, полицейские составили административные протокола за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Решением Специализированного межрайонного административного суда Атырау за мелкое хулиганство правонарушители привлечены к административному штрафу в размере 5 МРП (12 625тенге) – каждый.