​С азиатским размахом

Велогонки, проходящие по дорогам Китая, Таиланда, Малайзии и других азиат­ских стран, всегда специфичны по составу участников. Большинство спортсменов представляют на них как раз страны Азии, а это весьма полезно для мониторинга уровня мастерства спортсменов огромного региона, более грамотной подготовки к чемпионатам континента. Чем на таких многодневках с успехом и занимаются казахстанские специалисты.

На «Тур Таиланда» приехали команды из Малайзии, Японии, Индонезии, Южной Кореи, Филиппин, Китая, Гонконга, Монголии, широко здесь представлены хозяе­ва трассы. А честь нашей страны защищают гонщики континентальной команды Vino – Astana Motors. Победителем третьего этапа стал австралиец Бенджамин Диболл из St George Continental Cycling Team, а лучшим среди казахстанцев стал Евгений Непомнящий (4-е место). 12-м финишировал Никита Соколов.