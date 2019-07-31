С Байконура на МКС стартовал космический грузовик "Прогресс МС-12"
Сегодня, 31 июля 2019 года, в 18 часов 10 минут 46 секунд по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Союз 2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-12", передает Inform.kz.
Пуск состоялся в штатном режиме. Зрители прямого эфира в режиме реального времени увидели момент старта и слышали комментарии ведущих репортажа о выведении корабля "Прогресс МС-12" на орбиту.
В заданное время состоялось отделение первой и второй ступеней ракеты – носителя, на десятой минуте после старта произошло отделение космического грузовика от третьей ступени ракеты-носителя. ТГК "Прогресс МС-12" выведен на орбиту.
Он должен пристыковаться к МКС по сверхкороткой, двухвитковой схеме, спустя три с лишним часа после пуска.
Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах.
В укладке грузового отсека – научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.