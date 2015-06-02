С базы аэропорта Актобе украдено 23 тонны дизтоплива Происшествия 774

Транспортными полицейскими задержаны двое мужчин за хищение дизельного топлива общим весом свыше 23 тонны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.



"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Линейного управления внутренних дел на станции Актобе на автотрассе Актобе – Орск задержали 2 грузовых автомашины марки "Камаз" с прицепом-цистерной. При осмотре автомашин в бойлере прицепе обнаружено 23 тонны топлива", – говорится в распространенном сообщении.



Установлено, что задержанные похитили топливо с базы горюче-смазочных материалов Международного аэропорта и выехали в направлении города Орска. При проверке документов на перевозимые ГСМ водители предоставили документы на "печное топливо".



По результатам химических испытаний, произведенных лабораторией, установлено, что жидкость обнаруженная в автомашинах, является дизельным топливом.



Материальный ущерб составил 1 млн 600 тыс. тенге.



По данному факту начато досудебное расследование по ст. 197 ч. 3 УК РК ("Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов").

