С бизнесменов в Казахстане сняли подозрения в создании ОПГ

Подозрение в совершении преступления в составе ОПГ снято с трех предпринимателей в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

В отдельных случаях по делам об экономических преступлениях предпринимателям в Казахстане дополнительно вменяются преступления в составе организованной группы (по статье 262 УК РК), констатировали в Генпрокуратуре, приведя конкретный пример.

3 предпринимателя подозревались в причинении имущественного ущерба (часть 4 статьи 195 УК), поскольку закупали пшеницу в России, а затем незаконно экспортировали за рубеж под видом казахстанского зерна.

По версии следствия, владелец предприятия для совершения уголовного правонарушения создал преступную группу вместе с работниками фирмы.

«Здесь надо учитывать, что при наличии лишь экономического состава преступления предприниматели не были бы арестованы. Между тем квалификация по уголовной статье 262 стала основанием для заключения бизнесменов под стражу.

Эта статья влечет серьезные последствия: единственным видом наказания является лишение свободы, условное осуждение исключено.

Мы посчитали, что подозрение в ОПГ вменено необоснованно, так как для этого необходим ряд признаков в виде более высокой организованности и устойчивости. Сами по себе рабочие отношения между руководством и подчиненными не могут быть признаны как создание и участие в преступной группе», – пояснил прокурор службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Данияр Ахимбеков.

Надзирающий прокурор за отсутствием состава уголовного правонарушения прекратил уголовное преследование трех лиц по статье 262 УК. Подозреваемым изменили меру пресечения на домашний арест.

Расследование по факту имущественного ущерба интересам государства продолжается, заключил Данияр Ахимбеков.